Hombre aparece caminando en su propio velorio: sus familiares lo creían muerto

Sixto Saurin, hermano del presunto occiso, indicó a RPP que se confundió debido a que el cadáver tenía una marca en el mismo brazo que su hermano.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El hombre apareció en pleno velorio caminando y su madre corrió a abrazarlo. | Fuente: RPP

Un hombre identificado como Julio Saurin, quien fue reportado como desaparecido, apareció en su propio velorio. Su familia había organizado el evento al confundir su cuerpo con el de otra persona encontrada ahogada en el río Huallaga. El hecho se produjo en Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas, en la región de Loreto.

Sixto Saurin, hermano de Julio, señaló a RPP que halló muchas coincidencias en el cuerpo de la víctima con el de su familiar al momento del reconocimiento del cadáver, entre ellas una marca en el brazo, lo que desencadenó la confusión.

“Él tiene el mismo vello, él había tenido un accidente de trabajo justo en el mismo brazo. No había un familiar cercano de la otra persona, de la otra parte”, relató el familiar.

Hombre no pudo comunicarse con sus familiares porque no tenía celular

En pleno velorio, el hombre apareció caminando y su madre corrió a abrazarlo. Asimismo, los familiares informaron que Julio Saurin no estaba desaparecido, solo se encontraba regresando de su chacra en el distrito de Shucuhsyacu, donde se fue a trabajar. Según comentaron, este no pudo comunicarse con sus parientes debido a que no tenía celular.

La familia Saurin señaló que, en total, han gastado más de 6 000 soles en todo el cortejo fúnebre.

Por otro lado, el cuerpo de la persona que estaban velando por equivocación fue trasladado al cementerio de Yurimaguas, donde fue enterrado como NN.