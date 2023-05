Loreto: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para los padres de bebé que murió apuñalado

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para Jesús Bautista y Vanesa Cachique, los padres del bebé que murió tras ser apuñalado en el puente sobre el río Nanay en la ciudad loretana de Iquitos. Este pedido será visto mañana por el Cuarto Juzgado de investigación de Loreto.

Ambos salieron esta mañana custodiados del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de la Policía Nacional de Iquitos, a bordo de dos patrulleros fueron trasladados hasta el Poder Judicial de Loreto.

Jesús Bautista y Vanesa Cachique se negaron a brindar declaraciones a la prensa sobre la investigación por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de conspiración y sicariato, en agravio de su menor hijo.

El caso se dio a inicios de mayo. Ambos padres denunciaron que su bebé murió por culpa de un delincuente que al intentar

asaltarlos apuñaló al menor y huyó del lugar. El niño estuvo cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto, pero no pudo salvarse.

La Fiscalía empezó a investigar a los progenitores del niño cuando se dieron cuenta de las contradicciones en las que caían mientras participaban en la reconstrucción del crimen. Tras ello, Vanessa Cachique acusó a Jesús Bautista de haber planeado el crimen del bebé para no pagar pensión alimentaria.

🔴#LoÚltimo| Cuarto Juzgado de investigación de Loreto programa para mañana, a las 15 horas, la prisión preventiva por 18 meses contra Jesús Bautista y Vanesa Cachique, investigados por muerte de su menor hijo de 10 meses de nacido. pic.twitter.com/mn1I8VYl5s — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 22, 2023

"Yo sé que tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para que te vayas con tu mujer que tienes en Lima. No sé por qué los habrás hecho", señaló la mujer al canal Latina y aseguró que el padre del menor estaba muy nervioso cuando fueron al hospital tras el crimen.

Cachique señaló que Jesús Bautista es un suboficial del Ejército que nunca quiso que el niño naciera e incluso dijo que le propuso abortar. Por eso, está segura que organizó todo para asesinar a la criatura.

Detención preliminar

El Juzgado de investigación de Loreto dictó el pasado viernes detención preliminar por 72 horas contra Jesús Bautista Saldaña (25) y Vanesa Cachique Isac (32). La Quinta Fiscalía Penal de Maynas fue quien solicitó este pedido contra los progenitores del menor por los presuntos delitos de la conspiración y sicariato en agravio de su menor hijo en Iquitos.

Ambos padres pasaron hace unos días una pericia psicológica en el Ministerio Público que duró más de seis horas.