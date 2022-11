Margot Palacios sobre situación en Cuninico: "no hay ningún acto de remediación por la actividad petrolera" ante derrames

Margot Palacios sobre derrames de petróleo: “empresas mineras se van y no remedian daños” | Fuente: RPP Noticias

La parlamentaria de Perú Libre, Margot Palacios, declaró no estar de acuerdo con la retención a los turistas en la región Loreto ya que son personas ajenas a las situación.

"Creo que entendemos muchas veces esta medida que ellos adoptan porque se ve que no hay escuchas por parte de las instituciones por los ministerios, pero tampoco les decimos que actúen de esa manera, hay otras personas que no tienen ninguna responsabilidad del actuar del Estado", declaró en RPP TV.

"Entiendo que al no ser escuchados han tomado esta medida que no está bien, porque tampoco se puede prohibir a estos turistas que no continuen su viaje y vayan a su destino. Instamos a las autoridades correspondientes actúen en salvaguarda de estos turistas", dijo la parlamentaria.

En esa línea, recordó su visita al lote 5 de Petroperú cuando era presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos también fue retenida y los comuneros les pidieron que vayan personas de alto nivel para escuchar sus demandas ante los derrames de petróleo y la asginación presupuestal mayores a 2 millones de soles.

Palacios dijo que se debe asginar un presupuesto por parte del Estado para que la zona nororiental del Perú pueda ser atendida frente a los derrames. "Yo desapruebo porque ellos no pueden retener contra su voluntad a nadie, pero son varias veces los reclamos de parte de ellos y tomen en cuenta esta demanda y hemos visto que no ha habido esa atención y por eso han aplicado esta medida", declaró en RPP TV.

Agregó que las demandas se dan a raíz de propuestas anteriores gestiones en donde se aprobaron acuerdos, pero nunca se dio efecto por la falta de asignación de presupuesto. "Estamos ante un gobierno de quince meses en el poder que un pasivo y activo que no puede asumir".

"No hay ningún caso de remediación ni por la actividad petrolera ni por la actividad minera. Las empresas mineras aquí dejan extraer el mineral y no hacen una especie de remediación. No hay una legislación que obligue a estas empresas a hacer una remediación", dijo Margot Palacios.

Caso Repsol

La congresista denunció un 'lobby' en el caso Repsol, luego de que el diario La República revelara que el parlamentario Arturo Alegría negoció con Llorente y Cuenca (LLyC), que hacía lobby a favor de la compañía española.

Ello ocurrió antes de que el congresista de Fuerza Popular no estuviera de acuerdo en aprobar el informe final de la comisión que presidia Margot Palacios.

"En la comisión se concluyó que el culpable era la empresa Repsol, que utilizó malas prácticas de descargas y este informe fue retornado a la comisión porque el congresista Arturo Alegría dijo que ello tenía un sesgo ideológico", declaró la parlamentario en Las Cosas como Son.