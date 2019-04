Trabajadores reportan toma de la estación de Trompeteros. | Fuente: Foto: RPP Noticias

La empresa Pluspetrol Norte precisó que la reciente toma de una de sus instalaciones ubicada en el distrito de Trompeteros, región de Loreto, en la que se retuvo a al menos 12 trabajadores, no fue realizada por las comunidades locales que desde el domingo 14 impiden el acceso a las instalaciones del Lote 8.

"Los disturbios registrados al mediodía de hoy fueron generados por manifestantes no pertenecientes a las comunidades nativas locales que desde la madrugada del domingo 14 impiden el libre acceso a las instalaciones del Lote 8. Estos hechos se registraron tras el arribo de los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros que ellos mismos solicitaron a Pluspetrol trasladar hasta Trompeteros para iniciar una mesa de trabajo", señalaron en un comunicado de prensa.



En ese sentido, la empresa petrolera sostiene que los pedidos expresados por los manifestantes "no corresponden" debido a que no se trata de las comunidades nativas con las que se mantienen acuerdos validados por las federaciones indígenas que los representan y porque estos pobladores -que no pertenecen a los pueblos originarios locales- habitan en el distrito de Villa Trompeteros, localidad que cuenta con un alcalde que administra un presupuesto y que también mantiene convenios de apoyo con la empresa.



Asimismo, informaron que dos efectivos de la Policía Nacional (tres según la propia Policía) y nueve trabajadores que laboran en las operaciones del Lote 8 (Loreto, Selva Norte) han sido heridos por disparos de perdigones realizados por un grupo de pobladores del distrito de Villa Trompeteros, quienes desde la tarde del 14 de abril se encuentran bloqueando las vías de acceso del Campamento y Base de Operaciones de la empresa en la zona.

"Las personas heridas se encuentran siendo atendidas en el centro médico al interior de las instalaciones del Campamento Percy Rosas de la empresa y no revisten gravedad; sin embargo, aún no pueden ser trasladas hacia sus domicilios en vista que persiste el impedimento de salida por parte de los pobladores", precisaron.

Pluspetrol lamentó que esta medida involucre también el corte de energía eléctrica de la empresa hacia sus instalaciones así como a la población de ese distrito, además de obligar a la compañía a cerrar las válvulas de producción, dejándose de producir más de 5,000 barriles de crudo por día.

"En atención al grave riesgo que involucra esta situación para la integridad así como seguridad de sus trabajadores y activos, la empresa ha reportado este hecho a la Fiscalía que el día de ayer realizó una diligencia constatando los hechos", destacaron.