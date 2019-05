Diversas viviendas de la ciudad de Yurimaguas se han visto afectadas por el fuerte sismo que inició a las 2:41 horas de la madrugada de este domingo. | Fuente: RPP Noticias

Un terremoto de magnitud 7.5 se sintió la madrugada de este domingo, a las 2:41 a.m., a 70 kilómetros al sureste de Lagunas, Alto Amazonas (Loreto) Dicho sismo se caracterizó por tener gran alcance y larga duración.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento tuvo una profundidad de 141 kilómetros y tuvo una intensidad de grado V y VI. El movimiento sísmico también se sintió en Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia.

“El evento, como ya sabemos, ha ocurrido cerca de las 2 de la mañana. El epicentro se encuentra en la zona norte de Pucallpa. El evento ha sido percibido con un radio bastante grande. Hay reportes de Lima, Junín, Pasco e Iquitos, donde ha habido corte de fluido eléctrico”, comentó a RPP Noticias Hernando Tavera, presidente del IGP.

Entre las ciudades mas grandes y cercanas al epicentro están Yurimaguas, Moyobamba, Tarapoto y Rioja. RPP Noticias constató que en toda la región San Martín se ha cortado la electricidad.

Desde el epicentro

Arri Pezo, alcalde de Lagunas, lugar del epicentro del terremoto, habló con RPP Noticias y dijo que el sismo ha dejado en tinieblas la ciudad y que aún no pueden lanzar un reporte de daños, debido a que no pueden ver ni movilizarse.



“La ciudad está en completa tinieblas. No puedo dar un reporte exacto, porque no podemos recorrer toda la ciudad. (...) Sí hay daños internos. La población está en las calles y esperando. Hay daños materiales, pero estamos esperando que haya fluido eléctrico. (…) Sí hay afectados en toda la ciudad. Ha sido muy desesperante y no podía ni movilizarme. Duró demasiado”, relató.



Reporte de daños

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) recomienda estar informado mediante radio, utilizar mensajes de texto para comunicarse y mantener la calma para evacuar con prudencia.

“En Tarapoto hay corte de energía eléctrica, al igual que en la provincia de Daniel Alcides Carrión, en Pasco. En Otuzco y Santiago de Chuco ha habido rajaduras de casas e interferencia telefónica”, explicó a RPP Ricardo Seija, coordinador del COEN.





Fecha y Hora Local: 26/05/2019 02:41:12

Magnitud: 7.5

Profundidad: 141km

Latitud: -5.70

Longitud: -75.27

Intensidad: V-VI Lagunas

Referencia: 70 km al SE de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto

— Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 26 de mayo de 2019

En Chiclayo la gente está durmiendo en las calles por temor a que exista una réplica. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció a través de Twitter y pidió calma a todos los ciudadanos, ante eventos sísmicos como este ocurrido en Loreto.

“Estamos evaluando las zonas afectadas. A todos nuestros ciudadanos les pido que mantengamos la calma. El COEN viene monitoreando y evaluando la situación”, escribió el mandatario.



El fuerte movimiento telúrico ocurrido esta madrugada se sintió en varias regiones del país. Estamos evaluando las zonas afectadas. A todos nuestros ciudadanos les pido que mantengamos la calma. El @COENPeru viene monitoreando y evaluando la situación. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 26 de mayo de 2019

Así se encuentra la ciudad de Tarapoto en estos momentos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Pía Saldaña

Llegan las primeras imágenes de los daños que ocasionó el #terremoto en la selva peruana.

Esta imagen es de Loreto. pic.twitter.com/UMCYy0R5ir — Trujillano (@nightbeach24) 26 de mayo de 2019

Así se sintió el fuerte sismo en una comisaría en Yurimaguas. En el video se observa que los oficiales piden que todos salgan del edificio, incluso los que se encontraban encarcelados.

Cámaras de videovigilancia de Trujillo, registraron el momento del sismo y muestran cómo salen las personas a las calles. | Fuente: RPP Noticias