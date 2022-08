El kilómetro 108 de la Interoceánica permanece bloqueado desde el viernes 26 de agosto. | Fuente: RPP

El representante de la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios, Gino Loayza, pidió hoy al Gobierno central aplicar estrategias integrales para solucionar la problemática en el sector de La Pampa, en la provincia de Tambopata, ante el bloqueo del kilómetro 108 de la Carretera Interoceánica por parte de centenares de mineros informales.

En La Rotativa del Aire, el funcionario contextualizó la problemática de la zona al recordar que, a mediados de 2010, el sector de La Pampa comenzó a ser poblado, a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un espacio protegido como lo es la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Desde aquel año, prosiguió Loayza, fueron llegando centenares de personas para dedicarse a la minería informal, lo que provocó que en La Pampa se establecieran comercios y servicios complementarios. Por eso a la fecha hay más de 20 000 personas viviendo en un espacio prohibido.

“Esta situación ha generado que en el kilómetro 107 y 108 de La Pampa se establezca una enorme cantidad de personas, al menos 20 000”, detalló el funcionario.

A raíz de la minería informal que pregona en la zona, las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional, realizan operativos para erradicar esta actividad ilícita. Sin embargo, Loayza precisa que el plan no está siendo efectivo, pues el actual bloqueo de la Carretera Interoceánica deriva de un operativo realizado el último miércoles 24 de agosto.

Tras el operativo en mención, el jueves 25 se registró un enfrentamiento entre policías y mineros informales, el cual dejó como saldo un muerto y al menos trece heridos.

Ante este escenario, el representante de la Defensoría del Pueblo afirmó que el Ejecutivo debe aplicar un plan integral que comprenda los planos económicos y sociales para ver la viabilidad de una probable reubicación.

“Creemos que esta situación debe ser abordada desde el nivel central con una estrategia más integral y que no solo se realicen labores de interdicción. Si bien es cierto estas acciones contribuyen a combatir la minería ilegal, pero en la realidad no ha sido suficiente para lograr la erradicación en esta zona donde no está permitido realizar este tipo de acciones extractiva”, indicó.

“La persecución o la represión de esta actividad ilícita no es suficiente, debe haber una estrategia integral que comprenda todos los planos”, agregó.

Carretera Interoceánica sigue bloqueada

De otro lado, Loayza señaló que a raíz de conflicto el kilómetro 108 de la Carretera Interoceánica permanece bloqueado por centenares de mineros informales y comerciantes de la zona, que exigen la liberación de sus compañeros detenidos luego de los enfrentamientos con la Policía, así como la presencia del presidente Pedro Castillo.

Aunque dijo que la situación “es complicada”, el funcionario remarcó que su institución permanece en constante diálogo con las autoridades regionales para encontrar una solución pacífica al conflicto.

“La situación de La Pampa es bastante complicada porque se ha bloqueado la Interoceánica. Frente a esta situación, la Defensoría ha realizado coordinaciones con las autoridades regionales y hemos ido a la zona para ver la situación”, indicó.

Complementó que el bloqueo de la vía ha ocasionado que decenas de vehículos particulares, camiones y buses interprovinciales se queden estancados sin poder ir a sus destinos.

