El alcalde provincial de Piura indicó que el Ejecutivo "tiene su propia agenda" y no es "la del país" | Fuente: Municipalidad de Piura

A lo largo de esta semana, las constantes lluvias en diversas zonas de la región Piura han causado grandes daños a la infraestructura pública y, según datos de la Defensoría del Pueblo, han dejado a más de 5 mil personas damnificadas hasta el momento.

Ante ello, la presidenta Dina Boluarte arribó el último viernes a dicha región, donde se reunió con el premier, Alberto Otárola, y los titulares de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego y Vivienda, además del jefe del Indeci y el gobernador regional de Piura.

Durante su visita, la mandataria anunció la transferencia de S/500 millones para atender la emergencia en Piura, lo cual sería concretado en un decreto de urgencia el próximo lunes.

Sin embargo, Gabriel Madrid, alcalde provincial de Piura, en diálogo con RPP Noticias, indicó que el ministro de Economía, Alex Contreras, durante su visita a la región el pasado 26 de marzo, anunció la transferencia de más de 800 millones de soles para ese mismo fin que, según indicó, no se ha realizado.

"Hay algo que es fantasioso: llega el ministro de Economía y dice ‘vamos a transferir S/879 millones a la región’ y la gente piensa que ya se transfirieron esos recursos a los alcaldes’. Lo cierto es que nunca han transferido ni un sol", sostuvo.



Ante la diferencia del monto a transferir anunciado por la presidenta, el alcalde resaltó una falla en la comunicación respecto a la situación de Piura.

"Hace dos días, llega la presidenta y dice ‘vamos a transferir S/500 millones’. El sistema de comunicación no funciona", resaltó.

"El Ejecutivo tiene su propia agenda"



Por otro lado, Madrid Orue señaló que, tras la visita de la jefa de Estado, no ha mejorado la coordinación con el Ejecutivo para atender la emergencia climática.

"Vino la señora Boluarte y esperábamos un trabajo coordinado. Cuando hemos conversado con el gobernador (regional), le hemos dicho ‘por qué no hemos tenido un trabajo coordinado’. Él nos ha manifestado que, lamentablemente, el Gobierno central tiene su propia agenda", sostuvo.

"El Gobierno central siempre tiene su propia agenda y no es la agenda país. Nosotros necesitamos una agenda de trabajo, con la que podamos resolver los problemas estructurales. Han pasado 6 años y no se ha hecho absolutamente nada", agregó.

Asimismo, Madrid Orue señaló que los alcaldes provinciales de Piura solicitaron reunirse con la presidenta, pero no les dieron la reunión.

"Nosotros hemos tratado de conseguir una situación de calma. Vino la presidenta, le pedimos una reunión de trabajo y no se nos da. Yo como alcalde de Piura me reuní con el ministro por dos temas puntuales y no nos atienden. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una falta de respeto, de consideración", resaltó.

Además, el alcalde precisó que solicitó 25 cisternas al Ministerio de Vivienda (MVCS) y tampoco tuvo respuesta.

"Hay un proyecto en Piura por el que 96 asentamientos humanos tenían la esperanza de tener agua potable, porque hoy tenemos más de 30 mil familias con el sistema de desagüe colapsado por la inundación. Hemos pedido 25 cisternas al Ministerio de Vivienda y ni una cisterna nos han dado. ¿Dónde está la ayuda?", subrayó.

En suma, Madrid Orue señaló que es "falso" que el Ejecutivo esté en constante coordinación con las autoridades locales para atender la emergencia climática.

"El gran problema que tenemos es que la ayuda no está llegando. Lamentablemente, es insuficiente. Por eso, nos hemos auto convocado las autoridades porque, si bien es cierto están haciendo trabajos, estos no están llegando al nivel que deberían llegar", remarcó.

Anuncian paro

Dada esta situación, Madrid indicó que un grupo de alcaldes provinciales y la sociedad civil están convocando a un paro para el próximo 18 de abril.

"Ayer, hemos tenido una reunión con 20 de los 65 alcaldes de la región Piura, nos hemos auto convocado de emergencia. El martes, tendremos una reunión un poco más amplia, no solo de los alcaldes sino de la sociedad civil que se siente en un abandono, no de este momento sino de muchos años por parte del Gobierno central y no solo de la gestión de Dina Boluarte", sostuvo.

"Es un abandono que siente el norte del país y hoy la población piurana, porque no es un tema de alcaldes, dice basta. Siempre hemos sido una zona pacífica, de paz en tiempos de guerra, pero hoy hemos dicho que esto terminó, no puede seguir y vamos al paro", agregó.

El burgomaestre subrayó que la situación "es una olla a presión" dado el olvido del Gobierno central a atender las necesidades de Piura.

"La sociedad civil está convocando para el día 18. Hoy los alcaldes provinciales tenemos una reunión virtual con el ministro de Defensa a las 5pm. El martes tenemos una auto convocatoria con los alcaldes de todos los distritos y la sociedad civil. Los piuranos estamos cansados de ser la cenicienta del país, ya nos cansamos. En este momento de dolor, queremos que el Ejecutivo mire a nuestra región", remarcó.