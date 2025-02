Alcalde de Piura considera que Santiváñez debió salir del Gabinete por falta de resultados en seguridad ciudadana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gabriel Madrid, alcalde de Piura, indicó este martes que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tiene una deuda pendiente con su región en materia de seguridad ciudadana y que si para marzo no hay resultados al respecto solicitará a sus congresistas que impulsen la interpelación del representante del Ejecutivo.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP, el burgomaestre consideró que Santiváñez fue uno de los ministros que la presidenta Dina Boluarte debió retirar del Gabinete el último viernes, pues, dijo que pese a que Piura tiene logística para hacer frente a la inseguridad ciudadana la estrategia del Ministerio del Interior no ha funcionado.

“Si no hay inteligencia y contrainteligencia va a ser complicado, no vas a avanzar, no vas a mejorar y ahí es donde está fallando el ministro del Interior. Creo que sí (debió salir del Gabinete), creo que el ministro del Interior tiene una deuda pendiente, en el caso de Piura, específicamente nuestra región, ya tiene la logística”, señaló.

“Nosotros hemos dicho que, si para marzo no hay una efectiva transformación en el tema, vamos a conversar con nuestros congresistas y pedir la interpelación del señor ministro del Interior”, manifestó.

Pide mayor trabajo en inteligencia

La autoridad municipal insistió en que la Policía debe priorizar el trabajo en inteligencia para combatir la inseguridad ciudadana, el cual consideró su “gran talón de Aquiles”. Asimismo, señaló que a nivel logístico la policía ha sido apoyada por el municipio y el Gobierno regional con camionetas y motos.

“Ya hay la logística que hace dos años no tenían y que no han tenido en los últimos 20 años en la Policía, a pesar de que es competencia del Ministerio del Interior, los municipios en el caso de Piura y el Gobierno Regional han asumido esa responsabilidad, pero de nada sirve logística si es que no hacemos un servicio de inteligencia y contrainteligencia”, sostuvo.