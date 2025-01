Ministro del Interior responsabiliza a antecesores de situación de inseguridad: "Son resultados de lo que nadie hizo en años"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no reconoció su responsabilidad tras el aumento de la criminalidad en el país. Por el contrario, indicó que se trata de una consecuencia de las gestiones anteriores y que, con su llegada, la Policía recuperó su "moral" cuando fueron defendidos en procesos en los que se les acusaba del presunto delito de homicidio.

"Lo que estamos enfrentando hoy son los resultados de lo que nadie hizo durante años. Los Pulpos es una organización criminal que tiene 30 años en el país. ¿Qué hicieron los ministros anteriores para evitar que esto crezca? No hicieron nada. Jamás. No capturaron ni a la primera generación, ni a la segunda generación", dijo en una entrevista para el diario El Comercio.

"Cuando yo recibí el Ministerio del Interior, recibí una institución destrozada moralmente y logísticamente, una Policía golpeada, con pésimas remuneraciones y que venía de enfrentar procesos judiciales por desenfundar su arma y matar a un delincuente. Lo primero que hicimos fue fortalecer esa moral con defensa legal", agregó.

"Hemos sacado del ministerio a la lacra caviar"

En otro momento, Santiváñez deslizó la idea de la existencia de una campaña en su contra. Al respecto, dijo que esto podría responder a que en su gestión se ha sacado a la "lacra caviar" de diferentes puestos estatales. Asimismo, indicó que no está dispuesto a abrir su celular, ya que no quiere que "hagan un festín" con esa información.

"No es que no entregue mi celular, lo que no entrego es mi clave de icloud y no estoy dispuesto a entregarlo porque allí está mi vida personal, las fotos de mis hijos, mis documentos personales. Que la Fiscalía me cite, voy con mi teléfono y delante mío descargan la información que consideren pertinente. No dejaré el cofre abierto para que hagan un festín conmigo. Todo eso ha formado parte de una campaña destinada a imponer esa idea", aseveró.

"(Una campaña) promovida por todos aquellos que no tenían ningún interés de que yo esté aquí. Los caviares a los cuales he sacado: desde exministros hasta familiares de ministros, hasta esposas de ministros que eran asesores y que cobraban ingentes sumas de dinero", manifestó.

"No me lo perdonan. Hemos sacado del ministerio a la lacra caviar. Por audios que yo no he reconocido, un canal de televisión me dedicó 26 dominicales seguidos y cuando pedí mi derecho a réplica me dijeron que no", afirmó.