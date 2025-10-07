Dos muertos deja ataque de un presunto sicario en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura

Según testigos, las víctimas serían trabajadores de construcción civil y fueron atacados por un sujeto que les disparó desde un auto. La Policía Nacional sospecha que este crimen sería un ajuste de cuentas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos muertos e igual cantidad de heridos dejó el ataque perpetrado por un presunto sicario frente a una vivienda ubicada en la intersección de los jirones 1 de Diciembre y Morropón, del sector 7 del asentamiento humano Nueva Esperanza, en el distrito Veintiséis de Octubre, región Piura.

Según testigos, las víctimas se encontraban sentadas fuera de la casa cuando un auto pasó por la zona. Uno de los ocupantes dentro del vehículo sacó un arma y disparó contra los cuatro hombres, lo que desató el pánico entre los vecinos, quienes corrieron a refugiarse en sus hogares.

Los fallecidos fueron identificados como Jhon Leny Jiménez Riofrío (27) y Jhon Lennon Neyra García (25); mientras que los heridos son Luis Jair Caballero Acosta (27) y Juan Carlos Jaramillo Noriega (24), quienes permanecen internados en el Hospital Santa Rosa de Piura con pronóstico reservado.

La Policía sospecha que este ataque se trataría de un ajuste de cuentas, aunque algunos vecinos detallaron a las autoridades que las víctimas eran trabajadores de construcción civil.