Piura: OEFA investiga presencia de manchas sospechosas de hidrocarburos en el mar de Talara

Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

OEFA además informó que se viene recolectando muestras que serán analizadas en un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal).

Piura
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que están investigando la presencia de manchas sospechosas de petróleo en la playa Peña Negra, ubicada en el distrito El Alto, en Talara.

Según la entidad, la investigación inició el último sábado tras detectarse la presencia de hidrocarburos en el área submareal en la plataforma PN14 administrada por Petroperú. Por ello, en coordinación con la Capitanía de Puerto en dicha provincia, se busca determinar las responsabilidades del caso, así como evaluar el impacto ambiental generado.

OEFA además informó que, como parte del procedimiento, se viene recolectando muestras de agua superficial de mar, las cuales serán analizadas en un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal). Esto permitirán contar con resultados precisos sobre el grado de afectación ambiental.

Asimismo, el proceso de supervisión incluye la verificación de las acciones de primera respuesta adoptadas por la empresa estatal Petroperú ante este incidente.

Tags
Piura OEFA

