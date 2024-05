Orquesta “La Única Tropical” denuncia que secuestraron y golpearon a dos de sus cantantes en Piura

Actualidad Piura: Orquesta “La Única Tropical” denuncia que secuestraron y golpearon a dos de sus cantantes

Dos cantantes de la orquesta de cumbia “La Única Tropical” fueron secuestrados y golpeados por ocho delincuentes, tras una presentación realizada este domingo en el distrito de Tambogrande, en la región Piura, según informó la agrupación musical.

Se trata de Giancarlo Chunga y Carlos Burgos, quienes tres horas y media después fueron hallados y ahora se encuentran a salvo, informó el grupo en un comunicado.

La orquesta indicó que los dos cantantes fueron hallados amarrados en un descampado en la carretera Piura-Tambogrande y el vehículo fue encontrado en la misma vía, a la altura del sector El Carmen.

Además, “La Única Tropical” indicó que los delincuentes "creyeron" que los artistas trasladaban el dinero de la presentación, pero se "confundieron".

No se hizo una denuncia policial

En conversación con RPP, el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Manuel Farias Zapata, dijo que la agrupación no ha hecho una denuncia en la comisaría y descarta un secuestro.

“Hasta el momento no tenemos ninguna denuncia, he hablado con el comisario y no hay ninguna denuncia. Se han presentado en la comisaría Tacalá para que los apoyen. Al final no los querían denunciar y los han llevado a su casa. He dispuesto a la jurisdicción y la unidad especializada para que se investigue y ver lo que ha pasado”, dijo el general Manuel Farias Zapata a RPP.

Ante este hecho, artistas y agrupaciones como “Armonía 10” se pronunciaron en las redes sociales para mostrar su apoyo a los músicos de “La Única Tropical”.