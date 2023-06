Percy Minaya sobre la epidemia de dengue en Piura: “La curva comenzó a descender en algunos lugares"

Actualidad Percy Minaya manifestó que con las labores de fumigación y otras acciones "el descenso será paulatino" y "no es que terminamos de fumigar, de implementar todas las medidas y se acorta automáticamente la enfermedad".

Piura es una de las regiones más afectadas por el dengue al registrar más de 30 mil contagios y 59 fallecidos. | Fuente: Andina / Foto referencial

Percy Minaya, médico infectólogo y alto comisionado del Ministerio de Salud contra el dengue en Piura, informó que "la curva comenzó a descender en algunos lugares" de la región tras las recomendaciones y estrategias empleadas para combatir a esta enfermedad.

Si bien la región Piura es una de las más afectadas por el dengue con más de 30 mil casos y 59 fallecidos, el especialista señaló que para frenar los contagios "en lugar de tener fumigaciones, hemos centralizado todas las fuerzas regionales. Casi 280 fumigadores para que se desplacen en las ciudades a lo largo de todo un día".

"Ayer hemos terminado de fumigar Chulucanas. El resultado ha sido 97 % de casas fumigadas y 3.7 % de renuencia. Esto es mucho más consistente y nos va a ayudar a continuar en el descenso de la curva, ya estamos observando que la curva comenzó a descender en algunos lugares", señaló durante una entrevista en La Rotativa del Aire.

En ese sentido, manifestó que con las labores de fumigación y demás medidas empleadas "el descenso será paulatino porque las personas que se enferman hoy, no serán caso (de contagio) si no hasta dentro de un máximo de 15 días. No es que terminamos de fumigar, de implementar todas las medidas y se acorta automáticamente la enfermedad".

"Después de 15 días de terminada la intervención, si es que hemos tenido éxito, esto debe estar en el nivel mínimo. Pero eso requiere que tengamos sostenida la intervención. Es decir, fumigación y luego el control larvario. La intervención tiene una serie de puntos que se tienen que hacer con eficiencia para poder romper la transmisión. Es es el trabajo que tenemos ahora y es lo que el Ministerio de Salud está privilegiando de manera que no estemos solamente recomendando, no solamente discutir si compramos la vacuna en los siguientes meses, aquí lo que necesitamos es acción sobre el campo", afirmó.

Fin del grupo de expertos contra el dengue

Por otro lado, Percy Minaya se refirió sobre la culminación del grupo de expertos que se formó el Ministerio de Salud el pasado 16 de mayo con el fin de combatir al dengue.

"De acuerdo a lo que nos ha explicado el Ministerio de Salud es que tenemos varias estrategias de soporte a las acciones del ministerio. Uno son con los expertos, otras son con los altos comisionados, otros son con las misiones internacionales. El comité de expertos tenía la función de dar recomendaciones para que se tomen decisiones sobre estas herramientas o intervenciones que se tienen que hacer. Nosotros -yo he sido parte de este comité- hemos dado la recomendación y tenemos que presentar un informe final", indicó.

"El otro nivel de intervenciones son los altos comisionados que somos personas que estamos participando en cinco regiones del país donde se tienen los más altos índices de transmisión de la enfermeda para que podamos contribuir con las herramientas actuales para hacer más efectivas las intervenciones", precisó.