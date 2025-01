Inspector de tránsito fue embestido por conductor que intentó evadir intervención en Piura [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Piura Inspector de tránsito fue embestido por conductor que intentó evadir intervención en Piura

Para evitar una intervención, un conductor embistió a un inspector de tránsito y lo llevó varios metros en el capó de su automóvil. El condenable hecho ocurrió en el distrito de La Unión, en Piura.

La corresponsal de RPP en la región norteña conversó con el inspector agredido, identificado como César Román Chimonque, quien contó lo ocurrido.

“Salto al capó y me prendo de las plumillas y, en vista de que dije ‘Las plumillas se van a romper’, entonces, subo como sea y me prendo del techo. Me llevó hasta frente de la iglesia San Silvestre”, refirió.

Un taxista llegó a grabar en video el incidente: en las imágenes, se ve al inspector sobre el automóvil, que se desplaza por las calles sin importarle que pudiera causarle una grave lesión al inspector.



Sobre la intervención

Nuestra periodista informó que el condenable hecho ocurrió luego de que el conductor fuera intervenido por recoger a un pasajero en una zona que no estaba permitida.

De hecho, según las autoridades distritales, el infractor brindaba el servicio de transporte público de manera informal.

César Román Chimonque denunció que la Policía llevó el vehículo a la comisaría y no al depósito municipal, como correspondía; por lo que exige que se tomen las acciones legales respectivas contra el conductor.

Hechos similares han ocurrido en Lima. Hace unos días, un conductor embistió a un policía en el distrito de Los Olivos, hecho por el que el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra.