Piura: Menor de 17 años sería el autor del disparo contra adolescente que murió al resistirse a robo de su celular

Autor del disparo contra la escolar sería un menor de 17 años que ya se encuentra a disposición de las autoridades | Fuente: RPP Noticias

La escolar de 15 años que fue víctima de un disparo en la cabeza por resistirse al robo de su celular murió el día de ayer, tras permanecer internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Apoyo II de Sullana.

El autor del disparo sería un menor de 17 años, quien fue intervenido el último domingo por la Policía Nacional y se encuentra a disposición de la Fiscalía que realiza las investigaciones del caso. Esta información fue confirmada a RPP Noticias por Vincenzo Leva Lamarca, Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Sullana.

"Tengo entendido que el Departamento de Investigación Criminal de Sullana detuvo, el día de ayer, a un menor sindicado como el presunto autor de este hecho (...) Tengo entendido que el menor aún se encuentra en investigación”, refirió el funcionario municipal.

Leva señaló que no tiene mayor información sobre las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía, pero subrayó que la inseguridad ciudadana en dicha ciudad se ha incrementado alarmantemente en el último año.

“Este año hay un incremento bastante alto con relación al año pasado. El 2021 hubo 25 homicidios y, en lo que va del año, van 38 homicidios. Prácticamente, tenemos un incremento por encima de 120% o 130%", resaltó.

El funcionario explicó que, pese a que se realizan constantes operativos conjuntos entre la Municipalidad, la PNP y el Ministerio Público, la actividad delincuencial no se detiene ya que "se requiere del apoyo logístico y de políticas nacionales para poder combatir este flagelo que se está incrementando en varias ciudades del país".

Madre de la víctima exige justicia

Por otro lado, Zenaida López, madre de la víctima, refirió a RPP Noticias que solo espera que se haga justicia y que caiga todo el peso de la ley contra el asesino de su hija.

“Es un menor de edad, pero por ser menor de edad no creo que la justicia deje de hacer su trabajo. Creo que ellos deben ponerse una mano al pecho y ver el dolor de una madre al pedir justicia por su hija y que caiga todo el peso de la ley”, exigió.

Asimismo, señaló que pese a que el A.H. Santa Teresita, donde se realizó el homicidio, ha sido considerado "zona roja" por el alto índice de delincuencia, ni la Policía ni las autoridades municipales han realizado acciones para garantizar la seguridad de la población.

“En Sullana a cada rato se escuchan disparos, deberían declararla zona de emergencia porque ya nadie está tranquilo de salir a las calles con ese miedo. (Mi hija) ya está descansando, ella ya no siente ningún dolor, el dolor se queda en mí”, refirió.

Asimismo, la madre de la adolescente sostuvo que, hasta ahora, no ha recibido ningún tipo de apoyo del Ministerio de la Mujer ni de la Defensoría del Pueblo frente al lamentable acontencimiento.

"No, nadie se ha acercado. Por acá no han venido. He enfrentado esta situación con mi familia, con la población y agradezco a los medios que han venido hasta aquí a apoyarnos. Si no hubieran venido, no hubieran hecho caso en el hospital porque a veces necesitábamos medicina urgente y no la conseguíamos porque los del SIS decían que no cubría", resaltó.





NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: