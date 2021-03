Piura: "Que vengan las autoridades y vean el peligro", dice un vecino de Malingas tras inundaciones

Las personas arriesgan sus vidas al cruzar el badén, que une el centro poblado de Malingas y Tambogrande. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Vanesa Jimenez

Los habitantes del centro poblado de Malingas, en el distrito de Tambogrande, provincia y región Piura, arriesgan sus vidas al cruzar por el badén, tras el incremento del caudal de la quebrada San Francisco.

La alcaldesa Jesús García Varrillas informó que, luego de las lluvias registradas en la región hasta por ocho horas, los 14 mil habitantes de Malingas están aislados y la única vía de acceso a Tambogrande es el badén.

Varillas precisó que el puente provisional colocado en la zona conocida como Catacaos Chiquito fue arrasado por la fuerza del agua. Por ello, algunas personas optan por trasladarse en carretilla, mientras que otras van a pie o usan cámaras inflables.

"Se necesita a las autoridades, que manden un helicóptero. Son más de 80 metros de recorrido de un lado a otro. Yo quisiera que por lo menos las autoridades vengan y vean el sacrificio y peligro que pasa la ciudadanía. Todos los años hay ahogados y no quisiera que se repita el mismo plato, el mismo dolor: tantas familias que pierden a sus familiares", dijo un señor.

Una mujer procedente de San Pedrillo contó que cruzaba el badén, a pesar de esta situación, porque debe llegar a Piura para recibir un tratamiento médico. “Yo voy a Piura para realizarme una diálisis... No me han ayudado hasta ahorita, qué me van a ayudar. Ya llevo tres años con esto y nadie me ayuda”, señaló.









Las personas cruzan el badén, que une Malingas con Tambogrande, en carretillas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Vanesa Jimenez

Alcaldesa pide ayuda

La autoridad aseguró que ayer el personal médico no pudo pasar para atender en los tres establecimientos de salud de la jurisdicción. Por ello, pidió al gobernado Servando García acudir a la zona.

En setiembre del 2019 se inició la elaboración del expediente para la construcción de un puente en esta zona. Sin embargo, debido a la pandemia, no se culminó. Se estima que para mayo de este año ya estaría el expediente.

