Vecinos del asentamiento humano “Señor de los Milagros” en Piura siguen sin agua en sus viviendas [VIDEO]

Crisis hídrica en Piura afecta asentamiento humano "Señor de los Milagros"

Los vecinos del asentamiento humano “Señor de los Milagros”, en la región Piura, expresaron su malestar luego de que el Gobierno no incluyera a Castilla en los 34 distritos declarados en estado de emergencia por escasez de agua.

“No tenemos agua ni para lavar. Tenemos criaturas chiquitas. No sabemos donde ir a pedir porque no hay agua en ningún sitio. Sí, estamos comprando agua y eso nos sale caro. No está en el presupuesto. A los dos o tres días gasto 25 soles”, dijo una vecina de la zona a RPP.

Como se sabe, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 34 distritos, de siete provincias, de la región Piura, por peligro inminente ante déficit hídrico, por un plazo de 60 días calendario. Sin embargo, Castilla fue excluido de esta medida.

Ante esta situación, los pobladores del asentamiento humano “Señor de los Milagros” exigen que sean incluidos en la declaratoria de emergencia ya que continúan sin agua en sus viviendas. Asimismo, han señalado que deben comprar agua y que las cisternas no llegan a algunas zonas.

Desesperación por falta de agua en hogares y colegios

RPP llegó al distrito de Castilla y constató la falta de agua en las viviendas y centros educativos de la zona. La situación es crítica afectando a menores de edad, jóvenes y adultos mayores que necesitan del recurso hídrico para realizar sus actividades diarias.

Por su parte, la directora de la institución educativa “El Señor de los Milagros”, Elizabeth Celibaca, señaló que la falta de agua afecta a los más de 50 niños que estudian en el lugar debido a que están expuestos a posibles infecciones y enfermedades.

“Es algo muy delicado este problema que estamos atravesando por la falta de agua. Nuestra institución educativa alberga más de 50 niños de las edades 3, 4 y 5 años. Lo cual es un problema para nosotros porque los niños tienen que lavarse las manos, tienen que utilizar los servicios higiénicos y no hay agua”, indicó a RPP.