Entrevista a Mariano Calvera, reportero de RPP Noticias que viajó a Corani (Puno), junto al camarógrafo John Altamirano, para conocer las demandas de su población. | Fuente: RPP

Un equipo de RPP Noticias emitió durante cinco días informes sobre la vida y demandas de la población en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, región Puno, como parte de la cobertura especial Te escuchamos Perú.



El reportero Mariano Calvera indicó en el programa Ampliación de Noticias que las cinco comunidades de Corani que visitó, junto al camarógrafo John Altamirano, le recibieron de forma cálida y hospitalaria, a pesar de los problemas de la barrera del idioma, ya que la población hablaba en su mayoría quechua. "No todos los días viene un periodista de la capital", señalaban.



"Ellos te entendía perfectamente lo que querías preguntarle y tenían la imposibilidad de comunicarse contigo, sentí esa desesperación de comunicar lo que querían decirnos (...) ellos querían expresar muchas cosas que yo no entendía y quiero agradecer a los ronderos de Corani porque ellos fueron nuestros intérpretes y nuestros guias porque es muy complicado llegar a cada comunidad campesina. Una cosa es llegar al centro del distrito de Corani y otra, es llegar a las comunidades campesinas a 4 800 metros sobre el nivel del mar", dijo.

Piden vías de comunicación

Mariano Calvera precisó que las dificultades para llegar a las comunidades campesinas de Corani se debe a la falta de caminos adecuados y lo complicado del clima con temperaturas extremas durante los meses de frío.



"Lo que me dijeron todos es conectarse con el país, ellos se sienten aislados por las vías de comunicación. Uno de los principales problemas de Corani, porque la gente me dice 'nosotros tenemos la técnica, tenemos la tierra, lo que nos faltan son vías de comunicación. Mientras te demores 7 u 8 horas para llegar a Corani, con suerte, porque solamente hay un solo medio de transporte que te lleva desde Macusani o los vehículos no van porque no se llenan", afirmó.



Además, Mariano Calvera constató que los ciudadanos de Corani se sienten abandonados por parte del Estado. "En Corani no hay Policía Nacional, no hay una comisaría, son los ronderos que se encargan de la seguridad y les va muy bien", expresó.







