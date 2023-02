Puno: Más de 61 mil beneficiarios de pensión 65 siguen sin recibir su dinero por falta de liquidez en agencias bancarias

La situación se reporta así desde diciembre pasado en Puno | Fuente: RPP | Fotógrafo: Blass Condori

Janneth Capacoila Grimaldos, jefa de la Unidad Territorial Puno de la asistencia solidaria de Pensión 65, estimó que unos 61 852 beneficiarios al programa no vienen recibiendo su dinero por la falta de liquidez en las agencias bancarias debido al bloqueo de carreteras que se registra en la región.

Según la funcionaria, hasta el momento son 43 agencias del Banco de la Nación en Puno que no cuentan con dinero suficiente para el pago de los beneficios económicos que se han retrasados desde el mes de diciembre del 2022. Además, refiere que los camiones que transportan el dinero a la región no pueden a consecuencia de los bloqueos de las diferentes vías de comunicación en toda la región.

Una de las beneficiarias al programa Pensión 65 contó que por cuarta vez no ha podido hacer el retiro de su dinero debido a la situación que se vive y criticó la mala atención del banco.

"Es la cuarta vez que estoy regresando a hacer retiro de dinero; sin embargo, no he podido hacerlo porque atienden hasta tal hora, igual me pasó en la tarde. No les interesó. Mira la cantidad de personas que hay en la cola", sostuvo.

Un grupo de manifestantes del distrito binacional de Desaguadero, ubicado en la provincia de Chucuito, volvió a bloquear ayer el puente internacional de Desaguadero para restringir el tránsito hacia Bolivia.

Así está la situación en las agencias bancarias de Puno

Los pobladores de Desaguadero también señalaron que las tiendas, mercados y centros comerciales de la zona se encuentran cerrados por la huelga acatada por un sector de la región altiplánica, luego de la breve tregua que se dio para el abastecimiento de artículos de primera necesidad.

Millonarias pérdidas en la Candelaria

El presidente de la Cámara de Comercio y de la Producción de la región Puno, Francisco Aquise Aquise, informó este lunes que más de 230 millones de soles se dejó de generar con la suspensión las actividades culturales de la Festividad Virgen de la Candelaria. El evento no se ha podido realizar debido a las protestas y manifestaciones que ocurren en el país.

Aquise Aquise también dijo que la cancelación de servicios turísticos en la región del lago alcanzó al 90 %, ya que no hay presencia de visitantes debido a las protestas y bloqueos de las carreteras.

"No hay transitabilidad terrestre ni aérea. La conectividad como la custer es solo para desplazamientos de estudios y de algunas activas. Los hoteles están sin operaciones, se han dado varias cancelaciones", expresó a RPP Noticias.

En los días principales de la fiesta se proyectaba un gasto de 102 millones soles debido a la actividad que realizan los más de 60 mil danzarines y más de 64 millones de soles en hospedaje, restaurantes y comercio; sin embargo, debido al conflicto social se dejó de ganar estos montos de dinero.