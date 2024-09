Puno: grupo de ciudadanos rechazó presencia de Rafael López Aliaga durante inauguración de hospital en Juliaca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tuvo una accidentada llegada a Juliaca donde un grupo de personas expresaron su rechazo por su presencia, lo que generó incidentes durante uno de sus traslados.

El hecho se registró cuando el burgomaestre capitalino se desplazaba por el jirón Raúl Porras Barnechea, hasta donde se acercó inaugurar el Hospital de la Solidaridad de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, en la región Puno.

En imágenes registradas por los asistentes, se observa cuando López Aliaga, en el momento en que saludaba al público, unos manifestantes le profirieron insultos y le arrojaron objetos e incluso un líquido.

Rafael López Aliaga tuvo accidentada llegada a inauguración de hospital en Juliaca | Fuente: RPP

En medio del alboroto, una mujer fue detenida por agentes de la Policía Nacional tras emitir frases ofensivas en contra de la autoridad limeña.

Rafael López Aliaga señaló en una conferencia de prensa que regresará a Puno cuantas veces sea necesario y que un grupo de manifestantes no se lo impedirán.

"No nos asusta gente así, grupitos que han regado ríos de odio, ríos de sangre. Con ríos de amor es con que se trabaja, ríos de sangre no sirven para nada. Yo voy a venir las veces que me dé la gana a Puno, es mi tierra, tierra de mi madre y por honor a ella voy a regresar”, manifestó.