Puno: un muerto deja enfrentamientos en La Rinconada durante manifestación de trabajadores mineros

Los manifestantes piden el reinicio de actividades mineras debido a la suspensión de trabajos en la zona hace dos meses.

Un muerto y un herido es el saldo de diversos enfrentamientos y bloqueos que se vienen reportando en el acceso a La Rinconada, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en Puno. Esto tras el pedido de mineros por el reinicio de actividades debido a la suspensión de trabajos en la zona hace dos meses.

La víctima, aún en proceso de identificación y de aproximadamente 50 años, falleció tras recibir el impacto de una bala a la altura del pecho, según primeras diligencias policiales. Asimismo, el herido, identificado como Miguel González (32), ha sido derivado de emergencia a Juliaca.

Primeras teorías de la Policía Nacional indican que el autor de los disparos pudo ser un vigilante de la zona al verse rodeado por los manifestantes.

Según el registro policial son cerca de mil personas que vienen protestando e la zona. Algunos fueron captados impidiendo el pase de vehículos con piedras. Asimismo, en una de las zonas se han registrado disturbios con aparentes explosivos.