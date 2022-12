Puno: Viajeros procedentes de Bolivia se quedan varados en Desaguadero por bloqueo de vías | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori

Viajeros procedentes de Bolivia se quedaron varados en el distrito de Desaguadero, en la región Puno, debido al bloqueo de las vías de comunicación que se reporta en la ciudad de Juli, provincia de Chucuito, y en el distrito de Ilave, provincia de El Collao.

Las personas, quienes cargan sus maletas, tienen que caminar varios kilómetros de distancia para llegar a su destino a bordo de motos, bicicletas y otros vehículos. Además, se quejan del alza de precio de los pasajes.



"Me han dicho primero 100 soles, después 80, hasta 80 soles han bajado. Los pasajeros están hartos y ya se están dando vuelta, porque no les alcanza pagar esa cantidad. Era 10 soles el pasaje hasta Desaguadero, por eso no he viajado ya que no me alcanza el dinero", declaró a RPP Noticias.

Tramos bloqueados

Los diferentes tramos de la carretera que conecta la ciudad fronteriza de Desaguadero con las regiones de Moquegua y Tacna aún continúan bloqueados en la vía Puno, Desaguadero y Mazocruz, perjudicando a las personas que esperan trasladarse a las regiones mencionadas anteriormente, confirmó Juan, vendedor de pasajes de la empresa de transportes 'San Martín'.

El comerciante acotó que antes de las protestas los buses transitaban con frecuencia por la ruta de Puno a Desaguadero para dirigirse hacia las ciudades de Moquegua y Tacna, debido a que empleaban un menor tiempo a su destino, pero ahora se demoran mucho más.

Hay que indicar que los centros comerciales y tiendas de abarrotes en el distrito de Desaguadero se encuentran cerrados, así como las ferias que se realizan los martes y viernes, las cuales albergan gran cantidad de comerciantes bolivianos y peruanos para cumplir con el intercambio comercial.