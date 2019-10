Moisés Mamani insta a los invasores a ocupar terrenos del Estado. | Fuente: Facebook: VIA Televisión

El excongresista Moisés Mamani fue grabado en la ciudad de Tarapoto, región de San Martín, instando a un grupo de invasores a que ocupen terrenos del Estado en lugar de un espacio que, asegura, es suyo desde hace seis años.

En el video, que fue difundido la mañana de este miércoles por medios locales, el exparlamentario de Fuerza Popular confronta a decenas de pobladores.

“Este terreno (es mío) casi de 6 años y no estoy para vender. Es (mentira) que digan que voy a vender, algo por el estilo, no. Fuese del Estado, hay terrenos del municipio, hay en otros sitios, invádanlos pues”, dice.

Luego les dio un plazo de hora a los invasores para retirarse de su propiedad, caso contrario solicitaría la intervención de la Policía y la Fiscalía. “Si se van a atrincherar, van a querer ocupar, aténgase a las consecuencias… No se metan en problemas”, advierte.

“Hay terrenos del municipio, hay terrenos vacíos, invadan ahí, cojan, agarren, están en su derecho, pero este terreno es de mi propiedad de seis años, está inscrito aquí en registros públicos”, añade.

En otro momento, les aseguró que adquirió el terreno con su dinero y no con plata que pudiese haber “robado” como congresista.

“Son seis años que tengo como propietario. Muchos me conocen, soy el excongresista, no vayan a decir ‘hace seis meses ha comprado porque ha robado dinero’. No, son seis años, antes de ser congresista, así que es plata bien venida, de mi negocio, ese es el dinero”.

Ante los reclamos de los pobladores, les dijo: “Si yo hubiese querido vender, hubiera puesto un aviso. Este es un proyecto, no queremos lotizar”.

“Nunca he intentado vender o no sé las personas que les está engañando a cada uno de ustedes. No vaya a ser que más adelante, como sucede en Lima, en cualquier lugar, construyan su casa o su terreno y voy a venir, lo voy a tumbar y van a gastar más dinero”, termina.

El mes pasado, la Corte Superior de Justicia del Callao (CSJC) declaró fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por nueve meses contra el excongresista fujimorista por la denuncia de tocamientos indebidos a una aeromoza en noviembre de 2018.