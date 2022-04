Miembros de las rondas campesinas atacaron este martes el local de la Municipalidad Provincial de Tocache. | Fuente: RPP

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Tocache (región San Martín), Sister Valera Ramírez, responsabilizó este martes a dirigentes y a comunicadores por los actos vandálicos que perpetraron ronderos al intentar tomar el local municipal y que fueron dispersados por la Policía Nacional del Perú (PNP).

En entrevista con el programa Conexión de RPP, el alcalde lamentó los hechos de violencia en la ciudad Tocache en medio de una huelga que lleva cinco días.

"En estos momentos, la Municipalidad ha sido severamente dañada y afectada por unos malos dirigentes que no supieron controlar en su momento a esta población que necesitaba información. A esto se suma un grupo de comunicadores de la ciudad de Tocache que han azuzado a la apoblación con informaciones inexactas, por lo que también hago un llamado a la Fiscalía para que investigue a estos comunicadores", afirmó.

El ataque al local municipal fue impedido por agentes de la Policía Nacional del Perú con el lanzamiento de gases lacrimógenos. | Fuente: RPP

"Demanda por el proyecto de saneamiento básico"

Sister Valera aclaró que la Municipalidad Provincial de Tocache venía realizando hasta 15 mesas de diálogo junto con la Presidencia del Consejo de Ministros para analizar diferentes puntos de una plataforma de lucha que venía desde años atrás.

"En virtud de ello también existe una demanda por el proyecto de saneamiento básico que, en estos momentos, se encuentra en plena ejecución con varios problemas desde un principio, porque lamentablemente la supervisión está a cargo de una EPS, en este caso es EMAPA San Martín. Y que, en su proceso de selección, EMAPA San Martín ha tenido muchísimo tiempo de retraso", explicó.

El alcalde de Tocache aseguró que debido a esta demora en el proceso de selección la obra fue paralizada donde la Contraloría General de la República está interviniendo. Precisó que el contrato tripartito para este proyecto está conformado por el Ministerio de Vivienda, EMAPA San Martín y la Municipalidad Provincial "como la entidad que va a contratar a una empresa para ejecución".

Además, Sister Valera señaló que desde el inicio de la huelga solicitó apoyo policial para desbloquear un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry que no permite el tránsito hacia otras regiones.

