San Martín: PNP dispersa con gases lacrimógenos a ronderos que intentaron tomar la Municipalidad Provincia de Tocache [VIDEO]

Decenas de miembros de las rondas campesinas intentaron tomar este martes el local de la Municipalidad Provincial de Tocache, en la región San Martín, como parte de una huelga que lleva cinco días.

La acción fue impedida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los ronderos.

Los manifestantes también lanzaron piedras contra el edificio mientras exigían la presencia del alcalde Sister Valera Ramírez en la plaza de armas de la ciudad.

Bloqueo en carretera Fernando Belaunde Terry

Los ronderos también bloquearon el tramo sur de la carretera Fernando Belaunde Terry, a la altura del puente sobre el río Huallaga, desde el día lunes. La medida dejó incomunicada la región San Martín con Ucayali, Pasco y Lima.

Los manifestantes exigen de inmediato una mesa de diálogo con presencia de representantes del Ministerio de Vivienda, la Contraloría General de la República, de Emapa San Martín, el alcalde de Tocache y las rondas campesinas.

Ya en horas de la mañana el alcalde Sister Valera Ramírez anunciaba la instalación de una mesa de diálogo para el día jueves 28. Sin embargo, los ronderos expresaron su desacuerdo por la demora y decidieron radicalizar la protesta.

La huelga de los ronderos se originó por la paralización de una obra de agua potable que tiene el financiamiento del Ministerio de Vivienda por un monto de 148 millones de soles, y que es ejecutado por la Municipalidad Provincial de Tocache. La Contraloría General advirtió un retraso en la obra de saneamiento y otras observaciones.

