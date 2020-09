El exfiscal distrital Wilber Carbajal estuvo once días conectado a un ventilador mecánico. | Fuente: EsSalud

Con una serenata, un hombre de 50 años fue dado de alta en el día de su cumpleaños, tras permanecer once días conectado a un ventilador mecánico por su estado crítico debido al nuevo coronavirus, informó la gerencia de Hospital III Daniel Alcides Carrión, ubicado en el distrito tacneño de Calana.

El personal de salud sorprendió al exfiscal distrital Wilbert Carbajal Condori con el tradicional "Feliz cumpleaños", una tarjeta con una torta impresa y muchos aplausos al salir del área de Unidad de Cuidados Intensivos.

"Sentí que he vuelto a nacer, esta es una nueva oportunidad de vida que me regala Dios, a través de los cuidados de los médicos, enfermeras y técnicos de EsSalud, justo en el día de mi cumpleaños me desconectan de ventilación mecánica. Tengo una nueva vida y lo voy a aprovechar para estar más unido a mi familia", señaló Carbajal.

Wilbert Carbajal continuará su tratamiento en su domicilio hasta su total recuperación.

Por su parte, Paulo Gordillo, gerente de la Red Asistencial Tacna, resaltó el compromiso social, solidaridad y profesionalismo de todos los trabajadores de la red en la lucha contra la COVID-19 .

La sala situacional COVID 19 en Tacna registra 11, 775 personas casos positivos al nuevo coronavirus y 494 fallecidos.