Fuente: RPP Noticias

Una madre de bajos recursos económicos denuncia no ser beneficiada con el bono de 380, el cual es entregado a las familias más vulnerables del país como asistencia económica durante la cuarentena.

La señora Yenni Velásquez Ibañes es madre de dos niños, un varón y una niña con problemas de salud. Ella vive en la Asociación de Vivienda Paseo de los Héroes, en el distrito de Gregorio Albarracin Lanchipa, al sur de la 'Ciudad Heroica de Tacna' y su situación socioeconómica actual es pobre.

Ella pide que las autoridades la ayuden. “Vivo en una casa de esteras, no tengo paredes y en una situación precaria. Tengo una niña discapacitada, la cual baño y cambio. Antes que ocurra esta situación salía a lavar ropa y vendía chaufa en la puerta de mi casa, porque no puedo dejar a mi hija sola”, explicó la señora.

La madre de dos niños mencionó que no ha recibido una canasta familiar, ni apoyo por parte de municipalidad. “Los de la Asociación me dijeron que me iban a inscribir, pero aquí no ha llegado nada, estamos a la espera”, dijo Yenni.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo hizo una transferencia de 200 millones de soles para que las municipalidades entreguen víveres a la población más vulnerable, lo cual fue anunciado por el presidente, Martín Vizcarra, en una de sus conferencias habituales por el estado de emergencia en el Perú.