"La región necesita esa vía": gobernador exige que se realice licitación y se dé buena pro de carretera Tacna-Boca del Río

El gobernador Luis Torres estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El gobernador de Tacna, Luis Torres, exigió que se entregue la buena pro del proyecto de la doble vía Tacna-Boca del Río, proceso que -denunció- se está postergando constantemente.

En Ampliación de Noticias, el funcionario hizo un llamado a Provías Nacional para que se realice la licitación y se entregue la buena pro del proyecto, que -sostuvo- ya tiene expediente técnico y financiamiento.

“Está el expediente técnico, la plata para licitarlo. Hace un año están. Ya se lanzó la licitación, pero hasta ahora se ha caído varias veces y hasta ahora no se da la buena pro a la empresa que gane”, manifestó.

“Tacna necesita esa vía, es un consenso en la población; y ya se está molestando, ya comienza a enroncharse, como se dice en criollo. La gente ya está preocupada por este tema”, sentenció.



¿Por qué no se da la buena pro del proyecto?

Al ser consultado por qué no se concreta la licitación y se da la buena pro del proyecto, el gobernador de Tacna se limitó a decir que “eso hay que preguntarle a Provías Nacional”.

“Desde hace un año estamos atrás. Hemos hablado este tema en diferentes ocasiones en la reunión de gobernadores, con la presidenta, los ministros. El actual ministro de Economía sabe de este tema. Nos dio una fecha que para enero de este año, pero igualmente se va postergando”, comentó.

“Nosotros tenemos miedo de que esto nuevamente se caiga. ‘Que los precios se cayeron, que no son los mismos’, y actualizar. (...) Entonces, habría que hacer un llamado a Provías Nacional. Yo sé que el ministro de Transportes es nuevo. Le estoy pidiendo cita, pero hasta ahora no me han dado la cita. Pero más que una cita con él, yo creo que lo que tiene que hacerse es que una vez, gane quien gane, la buena pro. Ya más de un año estamos en este tema”, sentenció.



El objetivo del proyecto es mejorar la transitabilidad y seguridad de los viajeros, así como dinamizar la economía de la región.

La construcción de la doble vía Tacna-Boca del Río contempla una longitud aproximada de 47.52 kilómetros que va desde la intersección de la carretera Costanera Sur con la avenida La Marina en Boca del Río hasta la intersección de la vía Collpa (doble calzada) y avenida Ejército (una calzada) en la ciudad de Tacna.