“Lo único que nos quedaba era gritar”: El testimonio del consejero que advirtió de la llegada del huaico a Mirave

Edilberto Parihuana es consejero de Tacna. | Fuente: RPP Noticias /Christian Ramos

El video del consejero de Tacna Edilberto Parihuana donde se le escucha gritando desde las alturas de un cerro para advertir a la población de Mirave de la llegada del huaico se volvió viral. En diálogo con RPP Noticias, declaró que era la única manera de advertir a las personas al no haber ni señal de telefonía ni electricidad.

“A todo pulmón hemos podido gritar”, dijo a solo días de la tragedia en Mirave. El consejero es representante de la provincia de Jorge Basadre ante el Consejo Regional de Tacna. Parihuana dijo que desde la semana pasado y ante la emergencia de las lluvias en su provincia se había desplazado por los diferentes distritos. Uno de ellos era Ilabaya, donde se encuentra el poblado menor Mirave.

“Nos comunicaban que la quebrada estaba bajando. Cuando he estado subiendo, en el trayecto me encontré una madre de familia, la señora Leydi, quien me pidió que le ayude a evacuar”, declaró.

Cuando estaban bajando con la camioneta, estacionaron un momento y desde un cerro aledaño vieron cómo la quebrada se activaba y el huaico discurría en dirección a Mirave. Como se observa y escucha en el video, el consejero y otras personas solo atinan a gritar desesperados.

El consejero afirmó que se adelantó al huaico mientras bajaba y pudo advertir a otros agricultores de su llegada, quienes pudieron poner a algunos de sus animales a salvo. “Algunos se han acercado a decirme ‘gracias, hemos salvado unas vacas, las hemos soltado al cerro’”, contó.

“No he podido conciliar el sueño. Es triste. En el 2015, también hemos estado en el huaico”, dice Parihuana tras recordar los deslizamientos ocurridos ese año que aseguran no fueron tan letales como este.

En el 2015, un huaicoingresó por la quebrada de Mirave y arrasó más de 50 viviendas y dejó otras 116 completamente inhabitables. Luego de lo ocurrido ese año, se había aprobado una propuesta para reubicar a unas 400 familias a un terreno de 36 hectáreas, localizadas en Alto Mirave. Dicho sector se encuentra lejos de la zona de riesgo. La reubicación no se llevó a cabo en estos cuatro años.

(Con información del enviado especial de RPP Noticias en Mirave, Christian Ramos)

Edilberto Parihuana es consejero de Tacna. | Fuente: RPP Noticias