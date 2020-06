Tacna: Exsoldado Wilber Carcausto fue internado en una clínica debido a hemorragia nasal

Padres de ex soldado están muy preocupados por su salud | Fuente: RPP Noticias

El exsoldado Wilber Carcausto Uchiri, quien estuvo desaparecido por más de 26 días, fue trasladado a una clínica particular de Tacna por una hemorragia nasal.

Según los padres, el ex soldado comenzó a sangrar por la nariz incontrolablemente desde horas de la madrugada.

Ante esta situación los progenitores llamaron a la ambulancia de una clínica particular, que había asumido la atención gratuita del exsoldado y sus padres, para que lo trasladen y lo atienda de emergencia.

“Mi hijo tiene miedo, Salta, No habla bien, quiere llorar, tiene miedo, no conversa mucho y en la noche no duerme. Distinto a lo que era antes. Yo quiero que se vea la salud de mi hijo”, expresó el preocupado padre.

Los progenitores aseguraron que, en los últimos días, Wilber no es afectuoso con ellos y por eso mostraron su preocupación.

Los resultados de los análisis a los que será sometido se conocerán en las próximas horas, pero oficialmente se informó que no presentaba lesiones físicas o psicológicas recientes o antiguas. Además, tenía un cuadro de desnutrición leve, según las pericias a las que fue sometido por medicina legal del Ministerio Público.