La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga la quema de dos casetas y otras 2 más que fueron apedreadas la noche del martes en la unidad de Peaje en Tomasiri, ubicada en la Panamericana Sur, en el distrito de Inclán, en la provincia de Tacna, región Tacna.



Según información preliminar, a las 10 de la noche llegaron dos grupos de manifestantes, quiénes atacaron con piedras y palos y luego quemaron las casetas, los trabajadoras tuvieron que salir esquivando las piedras para salvar sus vidas. Pero no se han reportado heridos.



También se ha reportado pérdida de equipos como son dos computadoras, cuatro PLC o controladores de entradas y salidas en los peajes y además se han llevado dos mouses y dos teclados que eran utilizados precisamente en estas casetas.



La PNP y el Ejército Peruano han liberado la Panamericana Sur que se encontraba con piedras y palos, y ramas de arbustos, es por ello que algunos vehículos tenían que pasar por encima de las piedras en aproximadamente unos dos kilómetros desde el puente de Sama hasta este sector.

Pérdidas millonarias



De otro lado, más de 10 mil comerciantes de la ciudad de Tacna reportan millonarias pérdidas económicas debido a las marchas y plantones que se realizan de manera esporádica desde hace algunas semanas, así lo informó a RPP Noticias, Isaac Chili Quispe, presidente de la Asociación Junta de Usuarios Zona Comercial de esta región.



Desde el 4 de enero las atenciones se realizan desde el mediodía en los centros comerciales Tupac Amaru I y II, Feria 28 de Julio, galerías Coronel Mendoza, mercadillo Bolognesi y Alfonso Ugarte, entre otros.



El dirigente señaló que también hay divisionismo en algunas asociaciones de comerciantes porque es difícil llegar a un consenso con las 48 asociaciones que albergan el gremio comercial y que todos acaten las medidas de lucha organizadas en su plataforma de lucha.



Para hoy miércoles los comerciantes se sumarán al paro indefinido en esta ciudad y no atenderá durante todo el día. Además, señalan que harán plantón, cacerolazos, izamiento de la bandera a media asta y marcha pacífica en la zona comercial.

