Tacna: Más de 3 mil personas marcharon exigiendo respeto a la Procesión de la Bandera

Pobladores de Tacna protestaron exigiendo desagravio a la Procesión de la Bandera. | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP

Más de tres mil personas marcharon por las calles de Tacna exigiendo un desagravio a la Procesión de la Bandera, luego de que el último 28 de agosto un grupo de simpatizantes del partido de Perú Libre emularon el acto cívico a pesar de que se acordó que este año no se realizaría por la pandemia.

Los manifestantes, en su mayoría mujeres, se concentraron en la Plaza de la Mujer y llegaron hasta el Paseo Cívico.

La presidenta de la Sociedad de Señoras de Tacna, Viviana Cohaila Salinas, informó a RPP que esperan una semana para el desagravio de los responsables de haber permitido dichos actos, además pidieron a la congresista por Tacna, Betsy Chávez; y al presidente, Pedro Castillo, ofrecer disculpas por haber participado en un “balconazo” improvisado que generó aglomeración en el centro cívico.

“La señora Chávez tiene que pedir disculpas. A la bandera se le respeta y no se puede utilizar para otros fines. Aquí en Tacna comienza la patria y eso debe saber el presidente Castillo y debe trabajar por nuestra región porque es el ingreso al país”, dijo Cohaila.



Manifestantes recorrieron las calles de Tacna. | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP

NO HAY DISCULPAS

De otro lado, a través de un medio local, el alcalde provincial, Julio Medina Castro, manifestó que no se disculpará por los hechos ocurridos el 28 de agosto ya que lo sucedido no fue responsabilidad del municipio.



Sobre el “balconazo” que realizó el presidente, Pedro Castillo, en el ex Palacio Municipal, Medina explicó que no tenía conocimiento del uso que se le dio al recinto.

“Nosotros nos retiramos al Teatro Municipal para la sesión solemne. Me dijeron que personal de Seguridad del Estado tocó la puerta y al ver que se trataba del primer mandatario les abrieron la puerta”, indicó.

En la marcha realizada ayer, la mayoría de participantes fueron ex alumnos de colegios emblemáticos de Tacna como Francisco Antonio de Zela, Champagnat y Corazón de María.



