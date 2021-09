El sismo de magnitud 6.1 del 30 de julio afectó principalmente a la provincia de Sullana en la región Piura. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

A 30 días del sismo de magnitud 6.1 del 30 de julio que afectó principalmente a la provincia de Sullana en la región Piura, los alcaldes de los distritos afectados piden que el presidente Pedro Castillo explique cuándo y cómo se distribuirán los 19 millones de soles que prometió en la visita que hizo a Vichayal.

El alcalde del distrito de Marcavelica, Augusto Chiroque Nunura, informó que en su distrito son más de 300 familias damnificadas a quienes les generaron una gran expectativa.

“En la realidad no hay nada concreto, no hay nada real, no hay un decreto supremo que establezca la transferencia, cuánto le toca a cada distrito, cuál va a ser el mecanismo para apoyar a los damnificados, hasta este momento no tenemos ninguna información”, manifestó.



Alcalde de la Huaca también espera respuesta

Sobre esa misma preocupación, el alcalde del distrito de La Huaca, en Paita, Juan Acaro, también dijo que no les han informado cómo serán distribuidos los 19 millones de soles.

“Nosotros no conocemos una norma específica que se haya publicado de cómo. Si vienen en partidas dinerarias a gobiernos locales o si vienen en bienes”, indicó la autoridad.



Situación de damnificados de Piura

Tanto en La Huaca como en Marcavelica son cerca de 500 viviendas inhabitables. Pero solo han llegado 92 módulos prefabricados enviados por el Ministerio de Vivienda.

Actualmente las familias damnificadas viven en carpas y módulos de triplay pues sus viviendas quedaron con fisuras y con riesgo de colapsar.

Por falta de trabajo organizaron ollas comunes para ayudarse, pero esperan una ayuda definitiva.

En carpas y módulos de triplay aún viven los damnificados del sismo ocurrido hace un mes en Piura. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

