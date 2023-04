Son al menos cinco grupos de familias que duermen en este sector ubicado muy cerca al Mercado Grau, principal mercado mayorista de la ciudad. | Fuente: RPP

Migrantes en situación irregular pernoctan en carpas instaladas en el óvalo de ingreso a la ciudad de Tacna, situación que preocupa a los vecinos de la zona desde hace más de dos meses y medio. Esto en plena crisis migratoria en la frontera con Chile, donde se ha reforzado la seguridad con el despliegue de cerca de centenares de militares.



Son al menos cinco grupos de familias que duermen en este sector, ubicado muy cerca al Mercado Grau, principal centro de abasto de la ciudad.

En este punto y en otras plazas de Tacna, los ciudadanos extranjeros cocinan con fogatas, lavan ropa y realizan otras actividades debido a que no disponen de recursos para alquilar una habitación.

Javier Rumiche, reportero de RPP Noticias, informó del malestar de los migrantes por la presencia de militares peruanos en la zona limítrofe del Perú, a tal punto que este viernes lanzaron piedras contra el camarógrafo de RPP, Luis Loayza, y a un equipo de televisión nacional, que daban la cobertura en este punto.

Militares apoyan a PNP

Más temprano, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, llegó hasta Tacna para supervisar la llegada de 196 militares que apoyarán a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el control migratorio de la zona limítrofe con Chile.



Jorge Chávez rechazó, sin embargo, que el Perú vaya a "militarizar" la frontera y remarcó que respetará el acuerdo con Chile para que sus Fuerzas Armadas se mantengan, cuando menos, a cien metros de la zona limítrofe.

Los militares, insistió el ministro, respaldarán las labores de seguridad de la Policía en caso de que se vulnere el control fronterizo y las personas sin documentos ingresen en territorio nacional, tal y como sucedió este jueves, el mismo día que entró en vigor el estado de emergencia decretado por el Gobierno en Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna.

En la Línea de la Concordia también se desplazaron este viernes funcionarios de la Superintendencia de Migraciones para empezar a revisar individualmente los documentos y la situación migratoria de las personas aglutinadas en la frontera, dando prioridad a los grupos más vulnerables, entre ellos personas con niños, mujeres embarazadas y de edad avanzada. El problema, sin embargo, es que se exigen documentos que muchas personas desplazadas no tienen.



ONU pide diálogo



El recrudecimiento de la situación migratoria en el límite del complejo fronterio Santa Rosa (Perú) y el complejo fronterizo Chacalluta (Chile), hizo escalar el jueves la tensión política entre Lima y Santiago.



Ante esta situación, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, pidióa los Gobiernos de ambos países que dialoguen para solucionar el problema migratorio en su frontera y se mostró “preocupado” por la situación de las personas que permanecen bloqueadas en su intento de salir de Chile.



En el punto limítrofe de ambos países, denominado Línea de la Concordia, hace días que cientos de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos y haitianos, permanecen varados sin poder retornar a territorio chileno ni ingresar a Perú, sin agua alimentos o servicios sanitarios.

