Tacna: ¿Qué pasó con el soldado Elmer Mendoza y por qué "desapareció" del cuartel?

El soldado Elmer Mendoza denunció que era víctima de abuso físico y psicológico por parte de miembros del Ejército de mayor rango, informó el coronel Martín Cárdenas. | Fuente: Cortesía

El soldado Elmer Mendoza Huanca, quien fue encontrado luego de 44 días de reportada su desaparición del cuartel Fuerte Arica en Locumba (Tacna), denunció que era víctima de abuso físico y psicológico por parte de miembros del Ejército de mayor rango, informó el coronel Martín Cárdenas, jefe de la Región Policial.

Mendoza Huanca, de 23 años, deambulaba por el puente Locumba, cerca al cuartel, semidesnudo y descalzo, cuando fue encontrado por un patrullero de la comisaría de Toquepala, la noche del sábado 6 de marzo.

"Estuve en el cuartel y tenía un sargento que me ha masacrado, me ha metido golpe. Me dice: 'Tú no sirves para nada, por gusto estás acá'", contó el soldado en un vídeo difundido por la policía.

El soldado narró que huyó del cuartel y dejó su ropa, documentos y su tarjeta del Banco de la Nación, que, según la Policía, fue manipulada durante su desaparición.

Según la autoridad policial, el soldado informó que durante todo estos días sobrevivió cerca al valle de Locumba y se alimentó con frutas, habas, tostadas y agua del río.

El Ejército negó que exista una desaparición forzosa e indicó que Inspectoría inició una investigación interna. | Fuente: Cortesía

Contradicciones

En conferencia de prensa, el comandante general del Agrupamiento Antitanque N°3 del cuartel Fuerte Arica, Pier Crose Paredes, aseguró que fueron ellos quienes embarcaron al soldado en un bus para salir de permiso hacia Tacna.

Crose señaló que lo llamaron, concluido el plazo, pero nunca respondió. Entonces, declararon al soldado Elmer Mendoza como desertor.

El responsable del cuartel de Locumba negó que exista una desaparición forzosa e indicó que Inspectoría del Ejército Peruano ya inició una investigación interna con relación a este caso.

Para el coronel Martín Cárdenas, jefe de la Región Policial, con estas versiones "contradictorias", se debe esperar el resultado de las investigaciones.

"Hay una contradicción y eso trae una sospecha, pero como les digo, las investigaciones continúan. Hay que tener en cuenta que este señor tenía una tarjeta y a al parecer, tenemos información, que esa tarjeta habría sido utilizada hasta en tres oportunidades. Entonces, a partir de este momento, vamos a continuar con las investigaciones para saber si esta persona fue o no personalmente al banco", señaló.

El soldado Mendoza Herrera pasó los exámenes físicos y psicológicos en Medicina Legal, luego brindó su declaración ante el representante del Ministerio Público de Locumba y en las próximas horas, regresará con sus padres a su tierra natal, en Cusco.

Los padres del soldado Elmer Mendoza reportaron su desaparición el 23 de enero | Fuente: RPP | Fotógrafo: Javier Rumiche

Desaparición

Los padres del joven Elmer Mendoza reportaron su desaparición el 23 de enero. Ellos llegaron a Tacna a inicios de febrero, desde el centro poblado de Kepashiato, en Cusco, para pedir mayor rapidez en las investigaciones.

Los familiares indicaron que, según información del Ejército Peruano en Locumba, Elmer desapareció cuando salió a botar la basura del cuartel.

ENTREVISTAS ADN

Violeta Bermúdez dijo que cuando las mujeres que participan en política son dialogantes reciben adjetivos como "suavecitas" y cuando son enérgicas las acusan de "violentas".