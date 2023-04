General en retiro Roger Zevallos sobre 'Chavín de Huántar': "Con esa operación se liberó al Perú"

Gral. (r) Roger Zevallos, exintegrante del Comando Chavín de Huántar | Fuente: RPP

El general en retiro del Ejército del Perú, Roger Zevallos, exintegrante del Comando Chavín de Huántar, destacó este viernes que la operación militar que permitió liberar a 72 rehenes en manos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en el vigésimo sexto aniversario del rescate.

En entrevista con el programa Todo se sabe de RPP, Roger Zevallos recordó que en esos años teníamos un país destruido, en zozobra y sin libertades. Indicó que en ese ambiente se produjo la toma de la residencia del embajador del Japón, por lo que el comando del Ejército dispuso crear una unidad para intervenir en el inmueble con una misión clara: rescatar a los rehenes.

"Teníamos una misión clara: rescatar a los rehenes. Y en la concepción de rescatar a los rehenes, pasaba si era necesario colocarse como escudo humano. No era necesario que nos den la orden, pero si me dicen a mí tiene que salir con vida, entonces tiene que salir con vida. Muchos no entienden, nos dicen locos o extraños o raros a los comandos. A lo mejor lo somos, porque en cada uno de nuestros actos le ponemos un poquito de locura. Pero esa locura está sustentada filosóficamente. En la vida de todo el planeta existen dos profesiones consagradas: una, el sacerdocio; la otra, la vida militar. Cuando nosotros internalizamos que tenemos una profesión consagrada por la patria, nos vemos en la obligación de ofrendar la vida por el cumplimiento de la misión", dijo.

"A lo mejor para mucha gente cuando nosotros decimos 'cumplo la misión o fracaso en el intento, pero entrego mi vida por el Perú', a lo mejor no nos comprenda. Eso lo sentimos, lo pensamos y, lo más importante, lo hacemos. Valer se convirtió en un escudo humano para Tudela, canciller de la República y lo logramos sacar. Creo que con esa operación se liberó al Perú", añadió.

"La misión con los ojos vendados"

Roger Zevallos precisó que el diseño de la operación de Chavín de Huántar comenzó al día siguiente de la toma de rehenes, con un proceso continuo y constante con modificación y ajuste de planes.

"Cuando hacíamos los ensayos finales, estamos en la condición de cumplir la misión con los ojos vendados. Cuando nosotros entrábamos a dominar el interior de la residencia, teníamos siluetas, tragabalas lo llamamos, donde nosotros entrábamos y disparábamos. Y a todos le dábamos en la cabeza, la perfección y entrenamiento que se logró fue increíble. Pero la convicción de que teníamos que sacar a los rehenes con vida era absoluto", expresó.

Este viernes la presidenta Dina Boluarte participó, junto al ministro de Defensa, Jorge Chávez, en la ceremonia por el XXVI Aniversario de la Operación Chavín de Huántar, ocurrida el 22 de abril de 1997.

