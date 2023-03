Tumbes: familias damnificadas por lluvias piden apoyo a las autoridades

Los vecinos afectados esperan que las autoridades lleguen no solo con ayuda humanitaria, sino también con maquinaria que les permita arreglar sus vías de acceso. | Fuente: RPP Noticias

Al menos 10 familias resultaron afectadas tras las lluvias intensas en el sector Los Cardos en el asentamiento humano Ciudadela Noé del centro poblado Andrés Araujo Morán, ciudad de Tumbes.

Ellos tuvieron que evacuar a otros sectores pues de un momento a otro se activaron quebradillas cuyas aguas ingresaron a las viviendas arrastrando con todo a su paso.

Clarita López Sanchez vive en la Mz B Lt 14 de Los cardos a escasos metros del colegio Anatolio Polo Grados, quien con ayuda de sus vecinos tuvo que retirar a su menor con discapacidad tras la llegada del agua, minutos antes de que cayeran las paredes de su casa.



"Estaba yo aquí sacando mis cosas, full agua, algunas cosas he perdido porque no logré sacar por motivos del agua que se llenó todo y necesito ayuda para poder vivir con mi hija y espero que me apoyen y me ayuden con lo que he perdido", declaró a RPP Noticias.

Al igual que ella la familia Urbina tuvo que evacuar raudamente con su menor de cuatro años porque el ingreso del agua les tomó por sorpresa.

Los vecinos afectados esperan que las autoridades lleguen no solo con ayuda humanitaria, sino también con maquinaria que les permita arreglar sus vías de acceso ya que no pueden salir de la zona.

Situación en Tumbes

Héctor Ventura, representante de Tumbes, lamentó las consecuencias de las precipitaciones en su región y señaló que las autoridades no cumplieron con realizar la descolmatación de los ríos y limpieza de drenajes de la ciudad para evitar inundaciones.



"Falta de capacidad de gestión, falta de un asesoramiento correcto, lo que hoy obliga, y esto exhorto a nuestras autoridades que están en funciones, a nuestro gobernador regional, a nuestros alcaldes provinciales: que cumplan con estas funciones y requerimientos que el próximo año vamos a tener lo mismo. Nosotros, como congresistas de la República, nos queda hacer un control de fiscalización, un control político", dijo en Ampliación de Noticias.



El legislador cuestionó que, a la corrupción y falta de gestión, se suma la falta de coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos regionales para enfrentar las lluvias y desbordes de ríos.

"¿Cómo pueden decir, en resumen, que para el lunes cuando ya estaba inundado todas las calles y avenidas, y el informe que enviaba el Ejecutivo era: 'congresista Ventura no existe ninguna afectación al momento'", sostuvo.