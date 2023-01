Gobernador regional de Ucayali pide a dirigentes de movilizaciones acceder al diálogo para salir de la crisis

En otro momento, Gambini alertó que el combustible y otros productos no están ingresando a Ucayali a causa del bloqueo de la carretera Federico Basadre. Esto, indicó la autoridad, provoca perjuicios a diversos sectores de la región, como a los palmicultores. "Esta mañana hacían anuncios los palmicultores, decían que suspendamos la cosecha porque ya no podemos seguir produciendo el aceite rojo, ya no hay dónde almacenar porque no hay pase", explicó. Para salir del mal momento económico, desde el 7 al 28 de febrero próximo se celebrará la edición número 32 del Carnaval de Ucayali. "Eso a nosotros nos va a ayudar a recibir visitas de cientos de turistas, tanto nacionales como internacionales. En Ucayali tenemos recursos naturales importantísimos, lagos, ríos y nuestra gastronomía también", dijo el gobernador.