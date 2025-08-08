Conmoción en Ucayali: al menos dos muertos y 18 heridos por caída de rocas en la catarata Velo de la Novia

Las víctimas mortales son una menor de edad y un adulto mayor, informó el Gobierno Regional de Ucayali. El acceso al atractivo natural ha sido cerrado.

Las causas del fatal incidente son motivo de investigación. | Fuente: RPP

Conmoción en Ucayali. Al menos dos personas murieron y 18 resultaron heridas, por la caída de rocas en la catarata Velo de la Novia, ubicada en el en el distrito de Aguaytía, en la provincia de Padre Abad.

En un comunicado, el Gobierno Regional de Ucayali confirmó que las víctimas mortales son una menor de edad y un adulto mayor, que se encontraban “en el área de las pozas inferiores”, cuando se produjo el deslizamiento.

Un equipo de RPP llegó hasta el centro de salud Aguaytía y conversó con Miguel Tunama, jefe de la Zona Sanitaria, quien detalló que los fallecidos en este incidente son turistas procedentes de “la capital”.

“Entre los fallecidos, se encuentra una menor de ocho (años), sexo femenino, y un adulto mayor, de 70 años, sexo masculino. Son procedentes de la capital, ambos fallecidos”, manifestó.

El funcionario señaló, además, que todos los heridos son turistas que habían llegado a este atractivo natural, para pasar un día de esparcimiento.

“Es de lamentar esto en nuestra provincia, porque todos los heridos son personas turistas que vinieron a visitar la provincia y, por ende, a nuestra catarata, que es la atracción de la región Ucayali y de nuestra provincia de Padre Abad”, manifestó.



Herido evacuado

Miguel Tunama adelantó que uno de los heridos ha sido derivado a la ciudad de Pucallpa, para “una mejor atención en un hospital de mayor complejidad”.

El Gobierno Regional de Ucayali informó que “se ha procedido a evacuar y cerrar temporalmente el acceso a la catarata, mientras se realizan las evaluaciones técnicas e investigaciones correspondientes”.

Al cierre de este informe, se desconocen las causas del fatal deslizamiento de rocas, algo que será determinado con las pesquisas del caso.

