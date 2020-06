Gobernador no quiso seguir respondiendo a comisión de fiscalización porque faltaban piqueos | Fuente: RPP Noticias

El gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo, intentó dejar la sesión virtual donde fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, porque estaba cansado y no tenía piqueos ni almuerzo para saciar su hambre.

Los parlamentarios escucharon la exposición del mandatario regional, pero en el momento de las preguntas la autoridad regional dijo que se retiraría por falta de alimentos, para sobrellevar la sesión virtual.

“Por cuestión de orden señor Presidente. Imagínese que hora es. Hemos esperado hasta las doce del día. Once de la mañana nos hemos conducido acá. Y acá nosotros no tenemos piqueos, no tenemos almuerzo. Yo le suplico y le pido que toda inquietud nos mande por escrito y nosotros lo vamos a contestar. Hemos mandado informes detallados y lo vamos a contestar por escrito. Mil disculpas a los que quieren hacer su interrogatorio”, respondió de manera sorpresiva la autoridad.

El mandatario explicó que las citas de esta comisión no tienen mayor provecho y solo hacen perder el tiempo a los mandatarios regionales, que mejor deben estar visitando los distritos más afectados por el nuevo coronavirus.

La Comisión de Fiscalización citó a Francisco Pezo para que informe sobre las acciones que ejecuta su gestión, para adquirir medicamentos y equipos de protección para el personal de salud. El mandatario había faltado ya en dos ocasiones.