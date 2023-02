Ucayali: gobernador regional pide declarar a la región en estado de emergencia sanitaria por casos de dengue

Los distritos más afectados son Callería, con 956 casos, Yarinacocha con 444 y Manantay con 376. | Fuente: referencial

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, ha pedido que se declare la región en estado de emergencia sanitaria ante el incremento de casos de dengue y el deceso de cuatro personas, entre ellos tres menores.

"Personalmente me acerqué al consejo regional para pedir que nos declaren en emergencia porque el incremento del dengue está imparable y, más aún, luego me he trasladado al local donde están las indumentarias, los equipos para la fumigación", señaló RPP Noticias.

Ucayali es la región con más casos de dengue en lo que va del año. Los 2 146 casos notificados superan lo reportado en esta misma fecha en el 2022, cuando se contabilizaron 1 049, según la Dirección Regional de Salud.

Distritos afectados

Los distritos más afectados son Callería, con 956 casos, Yarinacocha con 444 y Manantay con 376.

Para contrarrestar esta situación desde la semana pasada la Diresa inició una campaña de fumigación en las viviendas y concientización a la población pucallpina a fin de evitar más contagios.

Además, el Ministerio de Salud capacitó a los profesionales en enfermería que brindan servicios en los establecimientos de salud del primer nivel de atención y hospitales de Ucayali, para mejorar las acciones de respuesta frente al brote de dengue.

Panorama en Iquitos

La atención en el centro de salud IPRESS I-2 Maynas, en Iquitos, se encuentra suspendida debido a la falta de médicos. Así lo denunciaron los pacientes que desde las 3 de la mañana hacen fila para buscar atención médica.

De acuerdo con los pacientes, desde hace un mes acuden de manera permanente para poder buscar una cita, que luego les permita conseguir una referencia para atención en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias, que no se puede obtener debido a que eso solo lo realizan los médicos, indicó la señora Eyda Tuanama, quien busca ser atendida junto a su hijo con habilidades diferentes.

Según el personal del centro de salud Maynas, este funcionaba con tres médicos, quienes de manera diaria atendían a 16 pacientes, pero ahora se redujo a solo 6 atenciones diarias por parte de un solo médico, quien es el gerente de la entidad, Ricardo García.

El doctor Ricardo García explicó que el centro de salud debe funcionar mínimo con tres médicos para poder atender a la población de 14 mil habitantes que acuden durante el año, pero tras el cambio de gobierno regional, los doctores fueron retirados.