Ucayali: investigan robo de más de S/100 mil en la Municipalidad de Neshuya

La Municipalidad Distrital de Neshuya, ubicada en la región Ucayali, sufrió el robo de 100 mil soles en efectivo guardados en una caja fuerte, computadoras y expedientes sobre movimientos bancarios, así como pagos a trabajadores.

La denuncia de este robo ya fue puesta por el gerente municipal. De acuerdo con la Policía, la puerta del área de Tesorería fue forzada y se hallaron documentos en el piso, mientras que la caja fuerte estaba abierta sin signos visibles de violencia.

Toda la investigación está a cargo de la Fiscalía Mixta de Irazola y la DIVINCRI–Ucayali que buscan determinar la forma de ingreso de los delincuentes, la manera en que fue abierta la caja fuerte y el destino de los expedientes sustraídos relacionados con recaudaciones y obligaciones de la municipalidad.