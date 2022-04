Adriana Tudela, congresista de Avanza País | Fuente: Congreso

La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, se refirió a la grave crisis política que atraviesa el país y consideró que la salida de Pedro Castillo es un paso importante para la solución, mas no llegar a elecciones generales.

"Yo apoyaría unas elecciones generales si, llegado a cierto punto, veo que es la única salida a la crisis. Pero considero que no es una salida que nos lleve a solucionar problemas de fondo", dijo para diario El Comercio. "Inclusive si llegáramos a vacar a Pedro Castillo, o si renunciara, allí no se acabarían todos nuestros problemas", apuntó.

Tudela reconoció que el Legislativo no ha cumplido con su labor de fiscalización y explicó la intención de su tuit en el que expresa que el Parlamento debería avergonzarse.



"El Congreso no ha logrado cumplir el rol fiscalizador que debió haber cumplido con la firmeza que debió tener, y no se ha convertido en el verdadero contrapeso que deberíamos ser frente a este desgobierno. Es por eso que yo dije que el Congreso debería avergonzarse", acotó.



Vacancia por presión

La parlamentaria dijo que, para ella, el presidente de la República no tiene la intención de cambio, sino de destruir las instituciones del Perú, por lo que ve como solución la presión de la ciudadanía, ya sea para que renuncie o para conseguir los votos de la vacancia.

"Ha quedado clarísimo que no hay mayor intención de parte de Pedro Castillo de cambiar de rumbo. Y, además, creo que no hay buena fe por parte de él, no hay realmente una disposición de diálogo. No creo que esté en los planes de Pedro Castillo trabar por el país. Me da la impresión de que su objetivo en este momento es copar las instituciones, destruirlas y no trabajar por solucionar los problemas que están viviendo los peruanos", aseveró.

"No creo que sea imposible llegar a esos votos, pero sí es un desafío bastante grande. Pero, por otro lado, Pedro Castillo parece no tener la menos intención de renunciar. Es posible también que finalmente la presión ciudadana termine fornando su renuncia, ¿no? Es un mecanismo de presión que podría finalmente ayudar a conseguir los votos para la vacancia", agregó Adriana Tudela.