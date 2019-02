El congresista criticó la presencia de Odebrecht en el país. | Fuente: Composición

El congresista del APRA Jorge del Castillo defendió al ex presidente Alan García y señaló que es el único político al que se le abren investigaciones. En conversación con RPP Noticias, el expresidente del Consejo de Ministros criticó que en el Perú aún opere la constructora brasileña Odebrecht.



"A ninguno se le corretea como a Alan, hay una diferencia. Ella (Keiko Fujimori) está y de repente lo está por no tomar medidas preventivas en su defensa y ahora está pagando las consecuencias", señaló el congresista en Ampliación de Noticias.

Del Castillo se refirió además sobre los interrogatorios que se vienen realizando en Brasil a los ex directivos de Odebrecht. En ese sentido, dijo que no está seguro de lo que declararán y por ende, no puede saber si es que incriminarán al ex mandatario.

"No puedo estar seguro de nada. No estoy en los pies de otra persona. Como he dicho: ni interpreto ni traduzco. Pruebas son pruebas y lo que venga se verá y tendrá que tener un correlato de interpretación", expresó.

Además, el congresista del APRA señaló estar en contra de que la constructora brasileña siga operando en el Perú. "La solución equilibrada hubiera sido que Odebrecht termine de hacer las obras que quedaron en medio, que termine lo suyo y hasta luego. Pero darle contrataciones para que de esa plata le paguen al Perú es un exceso", indicó.