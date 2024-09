Los restos de Alberto Fujimori son velados por segundo día en el Ministerio de Cultura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima El lugar se encuentra resguardado por efectivos policiales, quienes han cercado la zona desde la avenida Aviación hasta la avenida de la Arqueología.

Por segundo día consecutivo, los restos de Alberto Fujimori son velados en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura. Desde las cinco de la madrugada, se empezaron a formar las filas para que los simpatizantes puedan expresar sus condolencias y dar el último adiós al exmandatario.

Las puertas del velatorio este viernes, 13 de septiembre, se abrieron a las 6:00 a.m. y la atención será hasta la medianoche.

Desde Huaycán, la señora Rosa Díaz se encontraba en el primer lugar en la fila y comentó que se había quedado desde la noche anterior.

"Vengo de Huaycán. Ayer he venido como a las 3:00 p. m. Pero no logré entrar. Habré estado como tres o cuatro horas, pero ya la gente estaba que se metía y no había cuándo avance. Me he quedado dormida nomás, porque venirme de Huaycán es muy difícil", manifestó.

"Estoy con una fotografía del ingeniero Fujimori. Estoy agradecida por todo lo que ha hecho por el pueblo de mi madre, Cerro de Pasco, por lo que ha hecho en Chanchamayo también, por los puentes, que son eternos. No son puentes que se desploman, como otros gobiernos. En Huaycán también ha hecho colegios, el Parque Industrial, pistas, veredas. No podemos olvidar todos sus logros y dejar el país estable económicamente", agregó.

¿Qué pasará con la pensión vitalicia de Alberto Fujimori?

El experto en Derecho Parlamentario, César Delgado-Guembes, señaló que la pensión vitalicia que se le otorgó al fallecido exgobernante en julio último podría ser heredada por su cónyuge o descendientes menores o mayores de edad que sean susceptibles de tutela.

No obstante, indicó que “ante esta situación tenemos la duda respecto al estado civil del señor Fujimori”, ya que le podría corresponder a Satomi Kataoka, si durante su estancia en Japón se hubiese casado con ella.

“Si es que ella mantuviera el vínculo con el señor Fujimori lo que habría que esperar sería que se apersonara para solicitar esa pensión vitalicia demostrando que efectivamente existe un certificado matrimonial; no obstante, que en el DNI del señor Fujimori, para la ley peruana, él fuera una persona divorciada”, aseveró.