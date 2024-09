Gobierno declara duelo nacional: ¿Es lo mismo que un feriado?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alberto Fujimori falleció este miércoles, por lo que el Gobierno anunció un duelo nacional del 12 al 14 de setiembre. Frente a este anuncio, muchos se preguntan ¿en qué consiste?, ¿esto implica un feriado?, ¿qué sucede en los duelos nacionales? Especialistas conversaron con RPP para aclarar las dudas sobre el tema.

¿Se puede declarar feriado en el duelo nacional?

El abogado laboralista Juan Valera explicó que este duelo nacional por la muerte del expresidente Alberto Fujimori, no tiene efectos en materia laboral, puesto que "no es considerado como un día feriado, ni tampoco no laborable compensable".

"Para que se declare día feriado o no laborable debe estar puesto de forma expresa en una ley o en una norma respectivamente y ello no ha ocurrido", explica.





Por su parte, el abogado laboralista César Puntriano aclara que "los feriados se declaran por ley, el Decreto Legislativo 713 tiene 16 feriados".

Sin embargo, sí es posible que en un duelo nacional, el Gobierno anuncie día no laborable compensable, tal y como sucedió en el caso de la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018, o como se ha anunciado por motivos de reactivación del turismo.

"El Poder Ejecutivo puede declarar días no laborables por Decreto Supremo y así lo ha hecho para este año, pero con fines turísticos. Si es que hubiese sido la intención por el descenso del expresidente, se hubiese dicho expresamente. Como no sucedió, estos tres días se elaboran con total normalidad", agrega Puntriano.

En el caso de que esta situación suceda, hay que tener en cuenta de que un día no laborable compensable, o un feriado, puede "tener implicancias en la economía del país y en la productividad de las empresas. Más aún, genera un sobrecosto al empleador formal", menciona Valera.

En paralelo, los especialistas aclaran que en materia judicial, debió hacerse suspendido el Despacho Judicial, pero esto ha quedado a criterio de cada sala o juzgado.

Finalmente, el abogado laboralista Julio Rojas, resalta que el 12, 13 y 14 de setiembre, se izará la bandera hasta la mitad en todas las dependencias del Estado, es decir, en edificios públicos, instalaciones militares, locales policiales, entre otros.