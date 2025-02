Alcalde Rafael López Aliaga dice que en diciembre dará a conocer si postulará a la Presidencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se refirió este domingo a su posible postulación a la Presidencia de la República, en el marco de las Elecciones Generales de 2026.

El burgomaestre, quien participó en los comicios de 2021, dijo que en diciembre próximo confirmara si se suma a la carrera por el sillón presidencial.

“Voy a tener tres años en diciembre. Este es un tema que si lo haces en serio como sí me lo he tomado, como todo lo que he hecho en mi vida bastante en serio, porque está en juego la felicidad de mucha gente”, declaró en entrevista con el streamer ‘El Zeein’.

“Está en mis manos que mucha gente coma, que mucha gente tenga agua y seguridad ciudadana; siendo no mi obligación. Eso hacerlo en Perú, y lo estoy haciendo. Si tomo la decisión, te voy a dar la primicia, pero eso va a ser en diciembre [sic]”, agregó.

Municipalidad de Lima recibió premio en Nueva York

El alcalde Rafael López Aliaga recibió en Nueva York, Estados Unidos, el premio a la mejor colocación de bonos 2024, entregado por la revista LatinFinance.

La distinción fue otorgada a la Municipalidad de Lima tras una revisión de los mercados de capital de la región por la emisión de bonos internacionales por 1 200 millones de soles.

El burgomaestre capitalino recibió el galardón durante la cena anual LatinFinance Capital Markets y también la Cumbre de Mercados de Capitales de América Latina.

El alcalde de Lima destacó durante su discurso la importancia del premio y lo atribuyó al saneamiento económico y financiero de la Municipalidad capitalina, las mismas que permitirán la inversión en obras para la población limeña.