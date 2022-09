Alejandro Muñante solicitó que la reunión entre José Williams y Pedro Castillo sea pública

"Queremos que sea pública porque creo que los peruanos tienen el derecho de información y se van a reunir dos autoridades que representan los principales poderes del Estado", declaró Muñante | Fuente: Andina

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, adelantó en RPP Noticias el pedido para que la reunión entre el presidente del Parlamento, José Williams y el mandatario Pedro Castillo sea de manera pública.

"Queremos que sea pública porque creo que los peruanos tienen el derecho de información y se van a reunir dos autoridades que representan los principales poderes del Estado", señaló el congresista en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

En ese sentido, refirió que ya se ha conversado con la Mesa Directiva y hasta el momento será dentro de la oficina de la Presidencia del Congreso para "que se puedan dar todas las facilidades".

"Yo creo que los peruanos tienen derecho al acceso a esta conversación para ver efectivamente sobre los puntos que van a tratar", comentó Muñante.



Agenda

Por otro lado, señaló que tocarán temas como la agenda legislativa en relación a proyectos de ley aprobados en el Congreso que no han sido promulgados por parte del Ejecutivo.

"Va ser importante está reunión a pedido del presidente Castillo y nosotros tendremos que poner el punto porque hay temas que nos preocupan por la no reglamentación de leyes que son importantes".

Dijo, además, que coinciden con el Ejecutivo en proyectos de ley relacionados a la reactivación económica, mejora de personal de salud y docentes. "Si se quiere, se puede".

Al ser consultado sobre si Pedro Castillo no está de acuerdo en que la reunión sea de manera pública, Muñante declaró que buscarán hacerle entender al presidente porque "tampoco se trata de imponernos, sino la importancia de transparentar toda la información".

"El Congreso es la institución más transparante que existe en el Estado (...) Por eso queremos enseñarle que es la transparencia al tratarse de eventos públicos", comentó en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Agregó que esta reunión no significa dejar de lado la labor de fiscalización por las investigaciones fiscales contra Pedro Castillo y el Ejecutivo. "Nosotros no podemos entrar en una situación de clemencia frente a las investigaciones giran entorno al Ejecutivo. (...) No habrá un pacto de impunidad. Vamos a poner las cosas claras en aquello que podemos coincidir y sí podamos promover".

Alejandro Muñante dijo esperar que la ciudadanía "pueda sacar sus conclusiones luego de la reunión de los puntos que se deben tratar en si existe ese animo de los poderes del Estado para sacar una agenga país sin menguar sus funciones".