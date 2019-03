Beatriz Merino contó que cuando fue PCM escuchó a los ministros hacer bromas "subidas de tono"

La ex defensora del Pueblo condenó el actuar del congresista Yonhy Lescano. | Fuente: RPP

La ex presidenta del Consejo de Ministros Beatriz Merino contó en RPP Noticias una anécdota que involucra a ex ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo. La también ex congresista señaló que cuando les increpó a los ministros, estos le dijeron que "no sabían cómo dirigirse" a Merino. Además, condenó el actuar de Yonhy Lescano, quien criticó que la denunciante haya permanecido de manera anónima.

"Cuando fui PCM en la primera sesión, dos o tres de los ministros presentes empezaron a hacer bromas subidas de tono con respecto a mujeres. Estábamos viendo el caso de una aerolínea y empezaron a hablar de la aeromoza. En ese momento sentí que eso era inaceptable. Me acerqué, prendí el micrófono e interrumpí la conversación", contó Merino.

"'Mientras yo sea presidenta del Consejo de Ministros, ustedes se abstendrán a hacer este tipo de bromas' y se hizo silencio. El presidente [Alejandro Toledo] y el canciller [Allan Wagner] se hundieron de la vergüenza, no por ellos, sino por el comportamiento de otros ministros y se detuvieron", siguió.

Sin embargo, lo que continuó fue lo más le impactó a Merino. "Terminó la sesión y me fui afuera a hacer unos apuntes. En eso se me acerca una delegación de ministros a decirme 'Beatriz has sido muy dura con nosotros'. Yo los quedé mirando y siguieron. 'La verdad que es ahora no sabemos cómo hablarte'", agregó.

Tras ello, Merino indicó que pidió que solo traten a las mujeres con respecto. "'A mí me vas a tratar igual que cómo tratas a tu mamá', respondí. Los hombres saben bien con quién abusar y con quién no", explicó. Merino evitó dar nombres de los exministros involucrados en las bromas.

Críticas y sanciones

La también ex defensora del Pueblo, señaló que apoya totalmente a la víctima que denunció al congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano y condenó que este intente revelar su identidad a toda costa.

"Todo mi apoyo a la señora denunciante y a todas las mujeres en el Perú que han sufrido por una violencia del tipo acoso sexual o violación porque yo creo que han tenido el valor y coraje de decir la verdad denunciando a hombres sumamente poderosos y con mucha prensa a su favor", indicó.

Además indicó que el deber de los ciudadanos es proteger a la agraviada ya que sus derechos se han visto vulnerados. "Nuestra obligación como sociedad es proteger y darle espacio a la víctima. En este caso del congresista lo que he observado es que en los últimos días ha cambiado de versión varias veces y lo hemos visto en otros políticos", señaló.

También Merino pidió que la sanción contra Lescano sea ejemplar.