Betssy Chávez, ministra de Trabajo. | Fuente: VICTOR GONZALES/PCM

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, respondió luego que la bancada de Fuerza Popular anunciara que impulsará su censura tras cuestionar las respuestas que ofreció ante el Pleno del Congreso como parte del proceso de interpelación por la huelga de controladores aéreos.

"Cual fuera la respuesta que dé, ellos (Fuerza Popular) tienen previsto pedir mi cabeza, pero no por el tema de controladores aéreos, porque yo fui a explicar el derecho a huelga, ni por el tema de SERVIR, que ojo en estos momentos está en una comisión consultiva que no depende de mí, sino que depende de PCM", indicó en Tv Perú.

"Ni siquiera se molestaron en escucharme. No estuvieron, terminé mi sustentación, ingresaron y plantearon la censura, exponiendo los temas que ya yo había respondido. Entonces, es una orden. No sé si responden a intereses de orden económico, pero me permiten tener las legítimas dudas", añadió.

En esa línea, Chávez explicó que la intención que tiene es fortalecer SERVIR y no desaparecerlo. "Creo que tenemos que mejorar el servicio civil, por supuesto", dijo.

La ministra sostuvo que muchas veces recibe quejas por el servicio que se brinda en el sector público y Sunafil no puede intervenir puesto que solo se ocupa del sector privado, por lo que se encuentran "maniatados".

"Quien fiscalice al sector público debería ser SERVIR pero no tiene un área de fiscalización. Consideramos que nos estamos comiendo un pleito porque queremos ayudar al sector público. Nuestra intención no es desaparecer SERVIR, es que SERVIR mejore, es que SERVIR sirva", aseveró.